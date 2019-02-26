中市持續整治柳川水環境 預定明年底全流域完成

2019-02-26 17:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市柳川一期工程整治成果傲人，前台中市長林佳龍任內爭取前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」經費補助12.5億元，推動全流域整治，去年底完成發包，並陸續進場動工，水利局長范世億上任後前往視察，肯定工程順利，預計109年底前全數完工，希望藉由柳川的全面改造，將周遭綠帶延伸連結河岸空間，打造親水環境。

柳川整治自2010年6月8日動工，於前台中市長胡志強任內完成中正公園至民權柳橋約2公里河段的污水截流；林佳龍市長上任後，則打造台灣大道到民權路約300公尺的景觀河段，整治成果獲得各界肯定，每年柳川水中耶誕，吸引大批遊客前往，林佳龍任內更爭取中央補助，推動柳川全流域整治，並於去年11月底卸任前完成發包。

水利局表示，柳川從北屯區舊社公園至三民柳橋，全長7公里。上游河段從台灣大道至舊社公園，以污水截流為主，除在中正公園設置礫間處理場（淨水場），並將在中正公園、榮華路至進化北路及舊社公園3個節點營造點狀景觀；下游河段則採全河道環境營造，目前民權柳橋至三民柳橋，長度約2.1公里，已陸續進場動工，林森柳橋至三民柳橋河段，本月也將動工，預計109年底完成全流域整治。

水利局表示，柳川治理配合都市計畫，還地於河，一期因為鄰近安養中心、醫院、還有商家，在兼顧防洪需求與水質改善下，景觀設計上考慮民眾休憩與觀光需要，施作河岸步道，讓安養院的老人們及民眾親近河水，在公共休憩空間不足的舊城區，新增一處民眾可休憩散步的城市河岸空間。

范世億希望藉由柳川的全面改造，將周遭綠帶延伸連結河岸空間，結合美術園道及周邊公園綠廊，串聯形成景觀環路，形成綠中有水、水中有綠的水岸綠色廊道；水利局表示，柳川整治以確保防洪、水質改善、景觀營造為3大主軸，希望提供民眾更貼近自然生態的體驗。

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