林昶佐同婚專法曝光 以婚姻為名納收養、人工生殖

2019-02-21 14:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼行政院提出同婚專法後，時代力量立委林昶佐拋出以婚姻為名的同婚專法，草案名稱為「同性婚姻平等保障法草案」，內容並觸及政院版未處理的人工生殖。草案明定，經另一方同意後，開放同性配偶在國內施行人工生殖，子女並視為婚生子女。草案中通篇以「雙方」、「配偶」、「同性婚姻者」稱呼當事人，並未提及「夫妻」等稱謂。目前草案已展開連署。

由於議題敏感，同婚專法至今仍未有委員提出其他版本，時代力量林昶佐的「同性婚姻平等保障法草案」是行政院版本外，唯一將「婚姻」入草案名稱的版本。

林昶佐表示，行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」，非常有創意，權衡了不同的意見，但仍合乎憲法人權的保障，很佩服想出這個名字的人；林昶佐表示，他的版本不會是著重在名字的部分，而是如何讓同性婚姻的子女能夠有法律上的婚生子女保障，努力來保障孩子們的權益。

根據林昶佐提出的版本，除明訂相同性別之兩人可依民法之規定訂婚與結婚，其婚姻締結後之效力與民法婚姻相同外，草案也規定同性婚姻者經另一方同意後，得進行人工生殖、相關規範準用人工生殖法，受胎所生子女也視為婚生子女；草案第七條並觸及同性婚姻的跨國伴侶，內容明定「同性婚姻當事人之一方或雙方非中華民國國民或非臺灣地區人民，其婚姻之成立，得依當事人一方之本國法或舉行地法」，也就是說，若法案通過，未來我國同婚伴侶，若另一半不是本國人、或雙方皆非中華民國國民，都能在我國取得合法的婚姻契約關係。

時代力量黨團總召徐永明今受訪時表示，時力在立場上支持林昶佐的版本，他也已經參與連署，若林昶佐版本無法成案，會考慮以林昶佐版本為底、提出黨版。

行政院版同婚專法今出爐，以「司法院釋字第748號解釋施行法」跳脫挺同、反同對草案名稱的思考，，草案明定，同性伴侶一旦結婚，其中一方可收養另一方的「親生子女」，民法之外的其他法規，只要是關於配偶、夫妻、結婚或婚姻，以及配偶或夫妻關係所衍生的規定，同樣準用民法定義的婚姻關係。

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