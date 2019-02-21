有情人終成眷屬！同婚專法出爐 歐洲經貿辦事處長肯定

2019-02-21 11:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨與多位執政黨委員溝通｢司法院釋字第748號解釋施行法｣，並規劃於今日行政院會上通過，送立法院審議後預計最快將於今年5月24日實施。歐洲經貿辦事處長馬澤璉今在臉書貼文表示，對草案樂見其成，期待台灣在同志婚姻平權上持續邁進。貼文並附上一張去年同志大遊行時馬澤璉與同運代表人祁家威的合影。

馬澤璉說，雖然西洋情人節已經過了一週，但仍然想藉此機會祝福天下有情人終成眷屬！

司法院大法官會議在2017年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律，依照規範，今年為釋憲748號解釋的最終修法時間。

為阻擋婚姻平權相關法律通過，下一代幸福聯盟去年提出「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」公投案，在九合一大選時，獲得640萬同意票高票通過，依法行政院應研擬相關法律，於3月1日前送交立法院審議。

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