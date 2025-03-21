花蓮縣府台北聯絡處內部曝光！胡仁順批有如傅崐萁私人道場

花蓮縣政府台北聯絡處位於鎮江街，但公家機關內卻有三處神桌，上面掛神明畫像，被批有如神壇。（縣議員胡仁順提供）

2025/03/21 21:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣議員胡仁順「開箱」花蓮縣政府在北市鎮江街租的縣府台北聯絡處，踢爆年租金花公帑280萬元，卻連對外招牌都沒有，內部擺了多尊神像神桌，搞得像拜拜的神壇，還有送給「傅總召」的花籃！明顯就是傅崐萁當成自己辦公室的地方。用花蓮公帑，在台北打造私人道場！傅崐萁你有九五至尊這種等級的豪宅，難道租不起一間自用的辦公室？！審明年預算時，他會提案刪除。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順今天在臉書貼文花蓮縣府台北聯絡處，胡仁順說，花蓮縣府在台北設置連絡處由來已久，每年平均編列縣預算280多萬元租辦公室、設置3名人員還包括水電開銷等，但是多數花蓮人去都沒去過，來到「台北市鎮江街3-1號2樓」的地址，只見招牌上只有「花蓮Hualien House」，招牌完全看不出是公家單位。

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胡仁順說，花蓮縣政府每年花將近300萬縣預算打造台北聯絡處兼台北道場，讓傅崐萁在台北立法院也能就近拜拜！

過去許多議員質疑過，但縣府總是隨便回答，就這樣虛晃多年。沒有北漂花蓮人知道這個據點，事實上連花蓮人都不太知道，傅崐萁的親信也不一定去過。它也沒有外招牌，內部招牌寫著「花蓮House」，誰知道是什麼。

胡仁順說，他因為去台北開會，想到這個地方，身為監督縣政、把關預算的花蓮縣議員，就去看了一下。明明是縣府公費出資設置的地方，但裡面的員工非常緊張，他的助理在拍攝時還被質問拍攝用途。

不看不知道，看了嚇一跳。好幾尊神佛！而且明顯是被虔誠敬拜的（裡面是縣府員工？廟公？）。胡仁順說，他還有看到，裡面花禮上的牌子有許多都是寫著「傅總召」，明顯就是傅崐萁經常前往、關係密切、當成自己辦公室的地方。

胡仁順很直接地說：傅崐萁與徐榛蔚，用花蓮公帑，在台北打造私人道場！讓你傅崐萁不只在花蓮拜，到了台北還能拜！

胡仁順說，他不認爲縣府一年花288萬預算做私人道場，或是與傅崐萁委員合署辦公是合理的，傅崐萁你有九五至尊這種等級的豪宅，難道租不起一間自用的辦公室？！接下來審明年預算時，他會提案刪除。

胡仁順還說，事實上縣府台北聯絡處，從2010年到2018年地址是在青島東路，但同一間辦公室，在2006年至2013年曾作為徐榛蔚擔任董事長的榮亮公司使用，等於有3年時間，縣府辦公室同時作為私人公司設址地點，何況榮亮公司還曾涉及理想大地土地開發案。

胡仁順指出，傅崐萁縣長時代就有台北聯絡處了。當時是在中正區青島東路3號2樓。這個位址，跟現在位於鎮江街的聯絡處，其實就是隔壁樓房，距離只差一堵牆，有密切的地緣關係。

對此花蓮縣府回應強調，包括高雄市、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及金門縣在台北都有辦公室，花蓮縣府台北辦公室是前縣長謝深山2003年設立，縣府也訂有設置及作業要點，租金符合市場行情，為了有利政策即時溝通，地點鄰近立法院，目的是強化與中央的聯繫協調、爭取資源。

花蓮縣政府台北聯絡處桌上擺滿花禮，有些還有「傅總召崐萁委員」字樣的私人花禮，也放在縣府台北聯絡處內。（縣議員胡仁順提供）

花蓮縣政府台北聯絡處位於鎮江街，但公家機關內卻有三處神桌，上面掛神明畫像，被批有如神壇。（縣議員胡仁順提供）

花蓮縣政府台北聯絡處，招牌看不出公家機關，只有花蓮Hualien House字樣。（縣議員胡仁順提供）

花蓮縣政府台北聯絡處在徐榛蔚擔任縣長時位於鎮江街，傅崐萁時期則在青島東路，地址不同但是都在同一棟大樓內，還曾作為榮亮公司台北的辦公室。（縣議員胡仁順提供）

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