桃市罷免藍委假日不停歇 公民團體出動小蜜蜂收件

罷免涂權吉團隊明、後天於桃園展開九場快閃連署行動。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

2025/03/21 22:57

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委，第2階段為催出更多民眾連署，各選區也加緊派出志工機動收件，「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，團隊明、後天於桃園展開9場快閃連署行動，橫跨楊梅、大園、觀音、中壢區，小蜜蜂機車隊與貨車宣傳隊也在新屋、楊梅富岡深入社區，全力宣傳罷免行動。

Rick說截至19日，連署收件數正式突破1萬份，儘管如此，仍不能鬆懈，前2週遇大雨、寒流，現在天氣放晴，期待衝出更好成績，每週末維持8場小蜜蜂規模，讓更多民眾出來連署，連署站也放上鳳梨，盼連署書「旺旺來」儘早達到2階目標。

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罷免第三選區魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora表示，近日中配鼓吹武統，國民黨立委王鴻薇聲稱中配有言論自由，他們有把台灣放在心上嗎？距2階目標連署份數還差3.5萬份，她邀大家透過罷免連署，表達拒絕中共滲透，明、後天中壢區安排8地機動收取連署書，至於星河親子公園的快閃連署點，即日起取消，改至環東黃昏市場，每週四下午3點半至傍晚6點收件，龍岡圓環郵局的快閃連署，週日暫停1次。

罷免第五選區呂玉玲「罷呂清玲，罷免呂玉玲」團隊志工張先生說，目前連署書收件數離4.5萬份的目標件數還有段差距，週六、日在平鎮、龍潭開設9場7地機動收件，盼激起危機意識，催出更多連署書，日前遭莊敬里長邱堡櫻的先生楊姓男子嗆聲的志工小美，本來對楊提告，後來考量目前正在連署中，為避免激化對立，後來有再到派出所，向警方表達，如果對方願意表示歉意，志工也不再追究。

罷免第六選區邱若華「桃六刪邱」團隊發言人傑米表示，近日大溪、八德，甚至龍潭區，鄰里間一直散布著填寫連署書會被查水表，導致民眾連署意願下降，懷疑這是組織性的散布，也聽聞有里長收送連署書後，沒交給公民團體，或私下處理掉，呼籲民眾填寫連署書後，要交給各區公民團體，或是民進黨市議員或黨部，明、後天在八德大湳公園、大溪三角公園設攤徵求連署，罷團也僱用小發財車流動宣傳該資訊。

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊連署站放上鳳梨，盼連署書「旺旺來」儘早達到二階目標。 （「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

罷免魯明哲團隊日前在內壢成功公園擺攤連署。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第六選區邱若華「桃六刪邱」團隊，在土城捷運永寧站擺攤收件，志工制服雖已脫下，仍有民眾隔著鐵欄杆填寫連署書。（「桃六刪邱」團隊提供）

罷免第六選區邱若華「桃六刪邱」團隊，僱用小發財車宣傳罷免行動。（「桃六刪邱」團隊提供）

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