靈光一閃 管媽曝同婚法案名稱這樣想出來

2019-02-21 12:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委、這會期擔任立法院民進黨團幹事長的管碧玲在18日午間的行政立法協調會報上提議，法案名稱可不可以訂為「大法官釋字第748號解釋施行條例」？此提議與政院版草案名稱相近，管碧玲今天也在臉書上揭露名稱發想過程，其實是看到行政院的優先法案名單中已經有類似名稱，才請助理去查美國的立法範例。

在去年公投通過後，反同和挺同方對於同婚法案的名稱各有堅持，反同方希望法案名稱中不要有「婚姻」，挺同方則希望納入，雙方僵持不下。

管碧玲指出，很長的一段時間，和黨內同志的互動，都會談起這部法律應該怎麼辦的問題，因此知道黨內上上下下都絞盡腦汁，在處理同婚專法的課題，其中法案的名稱，更是一個難解的題，期間的討論，累積許多片片段段的資訊，可以說幾乎滿腦子都是這一題。

本週一行政院與立法院召開行政立法協調會報，管碧玲說，她看到行政院最優先法案的名單上，出現最後一條、編號44號的名單時，突然把所有直覺串連起來，就建議用「大法官748號釋憲案施行條例」做名稱。但是現場沒有任何回應，氣氛神秘。

管碧玲說，事後記者透露，這個名稱有可能被採用，她則認為，一定是黨內高層討論過，最優先法案才會透露玄機。她呼籲，政治人物和政黨，對挺同和反同的人民，應該扮演社會分歧的黏膠，找到可以跨越而握手的立足點。「誰拿這一題來政治操作，誰就應該被唾棄。」

對於時代力量立委徐永明20日晚間批評行政院「沒擔當」，強調專法名稱應該用「同性婚姻法」，管碧玲則回擊，還要用這個議題繼續撕裂嗎？

其他時代力量立委則多對行政院草案名稱持正面態度，林昶佐說，蘇院長與執政團隊在巨大的壓力下，仍盡力保障同志的婚姻自由與平等權，值得肯定，院長能想到這個名字實在厲害；洪慈庸表示，名稱上的選擇，看得見政院在正反兩方意見之下所做的努力，我要給予肯定。接下來進到立法院審議，時代力量必須確保內容合憲、權益完整。

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