政院拍板「司法院釋字第748號解釋施行法」 護家盟：不要忽略765萬民意

2019-02-21 12:01

〔記者劉力仁／台北報導〕行政院訂定草案「司法院釋字第748號解釋施行法」，反對同性姻的愛護家庭大聯盟（護家盟）今天上午召開記者會，痛批行政院投機取巧、試圖雙面討好，要求行政院應該落實公投第十案內容「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?」

公投第十案領銜人、幸福盟總召游信義表示，765萬同意票，是人民意志的展現，人民直接、明確、清楚的一票一票地表達對婚姻的看法，認為婚姻定義應限定在一男一女，目前憲法或民法，並沒有把婚姻這兩個字明確定義清楚，所以藉由這次人民總意志的呈現，呼籲政府應盡速針對民法的相關篇章，增訂婚姻的定義應限定在一男一女之結合，以回應人民公投的結果。

公投過後，政府應該回應公投結果，落實人民的決定，但就法案名稱看來完全是一種政治操作，政府並非真心回應民意，這完全是選舉考量的政治操作，投機取巧、試圖雙面討好又暗渡陳倉的方式，來踐踏民意。誰破壞婚姻價值，就是破壞台灣價值。

游信義痛批，行政院目前的作法是落實748號解釋，不是在落實公投結果。但748號解釋已不具任何正當性，因為這次公投第14案並沒有通過，該案的立論基礎就是釋字748號解釋，已被人民否決。

若要準用民法的話，必須注意一件事情，這次公投主要的重點在婚姻，民法第四篇的親屬篇，婚姻是第二章，以後是家庭整個倫常，包括父母、子女、撫養、監護、家庭等等這些。行政院版本準用民法是準用民法的婚姻章嗎？還是準用民法親屬篇第四篇的全部？如果是準用全部，這個草案將成為另外一部民法，這問題非常嚴重。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/