同婚專法時力黨內不同調？ 徐永明：對政院版有很多擔心

2019-02-21 14:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院院會今通過同婚專法草案，名稱定為「司法院釋字第748號解釋施行法」。對此，時代力量總召徐永明昨晚受訪時批評，行政院避開婚姻或伴侶的名稱爭議「說難聽點是沒有擔當」，但黨團隨後發布新聞稿，肯定行政院未屈服於反同團體壓力，與徐永明說法不一。徐永明今受訪時強調，他擔心政院版的名稱「只是表態用」，時力的立場還是希望能將草案內容納入婚姻，未來會以林昶佐提出的版本為主。

行政院長蘇貞昌昨晚與多位執政黨餐敘，溝通同婚專法內容，蘇貞昌並在臉書公布專法懶人包。時代力量立院黨團隨後在臉書貼文表示，肯定行政院最終未屈服於反同團體之壓力而退讓、接受其等所謂的「同性共同生活法」、「同性家屬專法」，而造成差別歧視。黨內立委林昶佐、洪慈庸也在臉書貼文表態，肯定行政院對同婚專法做的努力，時力黨團總召徐永明卻在第一時間受訪時批評，政院做法是沒擔當。

徐永明今受訪時強調，行政院提版本，卻開放黨籍立委自行投票，也就代表行政院版本不一定會在立法院通過；徐永明說，他很擔心政院版第二條內容，會因為區域立委有選舉壓力、而被修正，一旦第二條內容改變，法案名稱是什麼一點意義都沒有。

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