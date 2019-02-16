總統初選提「韓國瑜障礙」 蔡正元諷4太陽：民調如不動產

2019-02-16 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020總統初選方式尚未確定，黨主席吳敦義表示反對全民調，要捍衛「全黨員投票」初選機制，還扯高雄市長韓國瑜的經驗來背書。對此，前立委蔡正元表示，韓國瑜是經過全民調贏的，狠酸黨內4大太陽民調如「不動產」，還提出若沒有任何太陽民調高過韓國瑜，7月1日就徵召韓國瑜。

蔡正元在臉書表示，韓國瑜被吳敦義找去高雄選市長，先經過和立委陳宜民比全民調勝出才獲提名，但前提是韓、陳兩人都同意全民調，不然就得回歸「三成黨員，七成民調」的機制。

蔡正元指出，韓國瑜被提名後剛開始民調的確輸對手很多，後來反敗為勝當選市長，但韓國瑜這種高彈性的民調，在國民黨4大太陽身上根本看不到，「4大太陽的民調很像『不動產』」，因此別再吵什麼提名制度，建議4個太陽都跟韓國瑜比民調。

他說，從3月1日開始，每半個月比一次，看誰的民調比韓國瑜高？如果有個太陽民調領先，高於韓國瑜就獲得提名，如果比到6月15日，沒有任何太陽民調高過韓國瑜，「七月一日就徵召韓國瑜」；若再不服氣也可以用黨員投票，把「韓國瑜當防磚條款」，看誰的黨員票超過韓國瑜，佔比幾成都可以，但還是沒有人超過韓國瑜，記得7月1日徵召韓國瑜。

蔡正元最後更諷刺的說，「韓國瑜防磚條款」不用每天吵提名方式，套句韓國瑜的小編的名言「你們大人真噁心」，很快會變成「你們太陽真噁心」。

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