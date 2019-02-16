吳敦義總統初選反對全民調 學者轟：私利的老傢伙

2019-02-16 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕有意參選2020總統的國民黨主席吳敦義，近期拋出黨內總統初選「全黨員」投票，並強調如果採取全民調，「要搞假民調很容易」，遭前立委孫大千砲轟，「真的夠了！還要丟臉到什麼時候？」而淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪更砲轟吳敦義，要靠「結構扭曲」的黨員投票來確保自己的出線，更酸吳敦義就是私利的老傢伙。

吳敦義14日接受廣播專訪鬆口考慮參選總統，並表示已經準備30年，對於國民黨總統提名拋出「全黨員投票」的初選機制。他說國民黨黨員幾十萬人，沒有參與總統初選過程，反而讓（全民調訪問的）1068名不是黨員的人決定黨的前途，「這對黨員是什麼心情，大家要好好考慮」。

對此，包正豪在臉書表示，吳敦義會拋出「全黨員投票」代表他自己很清楚不受民意支持，才會連提名辦法裡規定的「民調7成，黨員投票3成」規定都不願意遵守。他認為，吳敦義這樣的想法非常荒謬，「擺明著就是知道自己不受選民支持，要靠『結構扭曲』的黨員投票來確保自己的出線。

包正豪認為，吳敦義的算盤是一種僥倖心態，因為吳就是以為現在總統蔡英文聲勢低落，不管阿貓阿狗對上，都能選上。「加上柯文哲可能參選來分走蔡英文的選票，讓阿貓阿狗的勝選機率更高，所以才會無所不用其極地要確保自己的出線。」

他更痛批，吳敦義無所不用其極要確保自己出線，這種心態已經預告2020的敗選，更指「不要再提韓國瑜，國民黨現在檯面上的總統參選人，沒有一個像韓國瑜一樣不扭扭捏捏的，反而一個一個地很假掰，別以為自己能夠創造旋風。」

他最後還嗆，「讓國民黨再輸一次，然後把這群眼裡只有私利的老傢伙通通掃進垃圾桶，國民黨也許還有一點希望。」

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