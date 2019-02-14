藍營總統初選之爭 吳敦義：國民黨候選人為何只由1068人決定？

2019-02-14 16:09

〔記者施曉光／台北報導〕藍營內部為總統初選是否應採全民調爭執不下，國民黨主席吳敦義繼上午接受廣播節目專訪，表達如果黨員在提名過程中沒有參與機會「這是難以想像的事」之後，下午出席國民黨立法實務研討會受訪時進一步表示，很多中常委都說憑什麼剝削繳交黨費的黨員權利，讓他們在黨提名總統候選人過程中不能參與、不能置喙，而只是由1068個人民調來決定？

媒體追問是否意指全民調已經出局？吳敦義則說，他不知道什麼叫做出局，民調也一定會是重要的考慮，這是很自然的道理。

吳敦義說，很多人主張讓黨員投票參與總統初選提名過程，他完全同感，中常委、新北市議長蔣根煌就反映，為何國民黨有好幾十萬名黨員，還要繳黨費，結果代表國民黨競選總統的人卻與黨員無關，竟然是用1068個人的民調決定。

吳敦義還說，這些民調會有很多弔詭的地方，如果不是中國國民黨員的人來進行民調，「他會希望國民黨提名什麼樣的候選人？大家用膝蓋想都知道，會希望提一個最強的人來選嗎？當然希望一個最容易對付的人嘛﹗這是很自然的情理﹗所以很多中常委說憑什麼剝削繳黨費的黨員（權利），對提名總統候選人不能參與、不能置喙，而是由1068個人來決定，幾十萬個黨員被置至於何地？所以這種意見也是非常鏗鏘有力，好多中常委都有同感，我們必須審慎考量。」

吳敦義還說，美國實施民主政治數百年，是典型的政黨政治國家，很多事情以美國為師，難道美國的（初選）制度絕對不值得一點點參考？

他強調，國民黨會提出一個具有品德、操守、能力、政績與忠誠度，以及個人與團隊是「完全乾淨清廉」的人，大家才能放心把國家交給他。

對於國民黨中央委員連勝文今天上午在臉書表達對黨內紛擾很煩，吳敦義回應，「我們沒有什麼紛紛擾擾，你指出我那一項紛紛擾擾？沒有嘛﹗初選難免會有一些有意願的人，把陳年的往事提出來一下而已嘛﹗那是那2位提的，我也不必講，連先生是過慮了，正常競爭有時候也會回顧一下往事嘛﹗這很自然，沒什麼事。」

至於王金平宣稱已經準備好選總統，而且是「海陸空」都已經準備好，吳敦義連說好幾次「很好」，王金平願意參加初選是好事情情，那怕更多人參加都是好事。

吳敦義雖然說，「我不能隨便講我陸海空都準備好」，但他細數自己從25歲開始當選台北市議員以來，擔任各種政治歷練，幫助國民黨在2016大選大勝，去年九合一選舉也有蠻不錯的成績，並強調國民黨近期的政黨信賴度高達41％，民進黨只有19％，各項指標都顯示國民黨已達2015年以來最好成績，全黨應該都可以振奮心情，準備明年贏得總統與過半數立委席次。

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