是否選總統？吳敦義：準備了30幾年 但仍未「下決斷」

2019-02-14 09:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播節目專訪時，被問到是否準備好參選總統？他表示，自己擔任公職3、40年來，「我3、40年都是為國家未來做事準備，若論準備時間，我最長、最週到」，但他也說，「我準備了30幾年，但真正要不要選的準備，這段時間要考量，我不是『考慮』的問題，而是『下決斷』的問題。」

對於主持人追問，未來國民黨競爭總統人選的名單是否可能不會有他？吳敦義回應，「現在還不能確定」，如果其他參選人都準備充裕，符合總統候選人的高度，他會尊重黨的決議，他並強調，要不要挑重擔是一個嚴重考驗，不是只有意願與意志的問題，還要考慮黨團結與獲勝以及選舉經費問題，「我要考慮有沒有自籌能力，道理就在這上頭。」

事後吳敦義接受媒體堵訪時進一步表示，籌募選舉經費是一件很艱苦的事，「你叫我去籌募那種款項，多難哪！那是選總統，不是選市長或縣長，那是多大的耗費啊！所以我鄭重考慮要不要投入，那是非常重要的點。」

至於何時對外宣布決定？吳敦義表示，會依照黨所公布的初選期程，「如果4月開始辦理報名登記，5月開始，到時候以前就自然會決定。」

主持人再問，是否有可能就不參加競選？吳敦義說，「的確有這種可能」，而且國民黨內有一種聲音，未來誰選總統，就應該擔任黨主席，他也不排斥這種主張，「雖然這種聲音是多還少？我也在考慮。」

吳敦義並表示，只要國民黨有適當的人選，品德、操守、能力與政績都好，對國家、人民忠誠不二，過去的政績也都能兼顧廉與能，並經正常管道的推選，他就會一起幫忙輔選，目前他在幾位參選人中做衡量，如果有這樣的人，他何必參選？

至於黨內有聲音支持高雄市長韓國瑜參選？吳敦義表示，他保持完全開放，也不評論，他不能有任何主張，「因為中間有兩極觀點」，一個是韓剛當選市長，另一個是「聲量不等於真正支持量」，他要保持完全開放態度，「那一位同志要表達參選，我不能說這個人不行，或就是這一個，要經過完全的機制。」

談到民調問題，主持人問如果未來確定不選總統，是否與民調支持度低有關？吳敦義不以為然的說，黨內沒有做過民調，「如果個人做的，那是缺乏公信力，那是不可靠的。」主持人追問是否認為媒體民調不可靠？吳敦義說，他不是指媒體民調，未來國民黨如果開啟民調，那就是正式的，一定要先經中常會通過，「有志之士可以委託民調，但那只是參考用。」他還說，目前民調低的情況，不會影響他做決定，因為他了解民調的結構與意義。

吳敦義並強調，近期有一份最新的政黨滿意度民調結果，國民黨達到41％，民進黨只有19％，無論在政黨可信度、滿意度，國民黨都攀到近年最高峰，「這個黨是誰做主席？誰提名縣市長？當然都是黨中央，能把黨帶領到聲望最高峰，以及九合一勝利最高峰，難道黨的當局反其道下降？這是非常矛盾，所以我不在乎。」

有關王金平最近重提「換柱風波」，吳敦義表示，「『換柱風波』同我完全無關，我也沒有去研究過」，「我沒有意見，我不能評論，因為我根本沒有參與，也沒有與聞。」（10:26更新）

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