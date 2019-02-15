葉元之諷國民黨初選制度像月亮 初一、十五不一樣

2019-02-15 18:16

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席吳敦義質疑以全民調產生黨內總統候選人的方式，容易被搞假民調，還說全民調是讓1068名不是黨員的人決定黨的前途，對黨員不公平。被視為朱立倫子弟兵的新北市議員葉元之今天（15日）在臉書嘲諷初選制度像月亮「初一、十五不一樣」，黨中央在九合一選舉時，力挺全民調，現在卻態度丕變。

葉元之說，去年新北市長初選時，前台北縣長周錫瑋希望要有黨員投票，但組發會主委李哲華表態支持全民調，並說「黨員初選產生的負面弊端，可能會造成分裂」、「全民調裡也包含黨員意志的展現」。

葉元之說，不只李哲華，吳敦義也力挺全民調。吳曾說「全民調最合理」、「不信全民調，難道要相信我嗎？」黨中央在去年12月21日的中常會中，也明確表態「不僅明年縣市長，未來總統及立委選舉初選提名，也將採『全民調』。」

葉元之認為，黨的初選制度，不應該像月亮「初一、十五不一樣」；黨中央在九合一選舉力挺全民調，到了總統初選，卻說全民調不尊重黨員，沒有考慮到黨員的心情。這中間的落差，黨中央應該要對外界，以及黨內參選者，有一個合理的解釋。

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