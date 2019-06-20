〈南部〉高雄市議員調數據 韓國瑜扯水溝多年未清遭打臉

2019-06-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜第二預備金用法惹議，昨天又說拿預備金清淤後才發現「這麼多年都沒清」、「高雄人這幾年如何熬過來的」；民進黨高市議員邱俊憲調閱水利局資料證實「每年都有清淤」，且清淤普查也是前朝做的，直接打臉韓國瑜說法。

側溝、雨水下水道、中小排 年年清淤

韓國瑜動支兩億元預備金項目中，最大一筆為六千五百萬元用在清淤，他昨天對此指出，知道預備金很珍貴、是緊要關頭私房錢，但清淤水溝後，長度十三．五公里就清出一．三萬噸淤積物，還強調「不想再指責前朝政府，現任政府做多少算多少。」

邱俊憲指出，先前曾建議市府團隊根據其施政需求，重編預算或進行追加減預算，結果都不被採納，如果當初在水利局預算中增加清淤額度，現在也不用被質疑。

針對韓國瑜指稱「水溝多年未清」，邱俊憲調閱相關資料後，證實年年都有清側溝（環保局業務）與下水道（水利局業務），也直接打臉韓國瑜。

邱俊憲：花媽任內做排水溝渠全面普查

邱俊憲彙整數據，以側溝為例，縣市合併後，民國一百年至一○七年，每年最少清淤三千五百餘公里、最多達四千九百餘公里，清疏量少者兩萬三千餘公噸，多則超過三萬公噸，並非如韓國瑜說的多年未清；雨水下水道與中小排部分，近三年每年都清淤超過百公里，各清淤約兩萬九千公噸。

至於今年十三．五公里就清出一．三萬噸淤積物，是因為去年（前市府規劃）做排水渠道普查，找到一些清淤重點，加上今年市府特別著重清淤，在既有年度預算（每年約八千五百萬元）以外，再透過預備金加碼六千五百萬元，清疏量自然增加。

韓今年清淤量多 因花媽普查找出重點

邱俊憲指出，韓國瑜今天能清淤相當數量，是因去年花媽團隊執政時，對下水道等排水溝渠展開普查，今年清淤過程才能抓到重點，結果韓國瑜把花媽當市長的成果省略不提，只講自己清淤的部分。

邱俊憲認為，韓國瑜加強清淤，並動支預備金，其實藍綠沒太多意見，但他可以有更多財務操作模式，這樣就用預備金、有點可惜，說「多年未清」，與事實差太遠。

清淤

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