〈台北都會〉新北愛在畫中巡展 自閉生畫出精彩世界

2019-06-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕「他小時候畫畫，常把水彩調在一起，就像一灘黑墨，沒想到現在畫出色彩繽紛的台灣藍鵲，而且還得獎！」自閉症患者張恩博的母親邵于珍，分享兒子學畫的心路歷程，眼神充滿感動。

新北市府社會局舉辦「愛在畫中」巡迴展覽，即日起到六月三十日在致理科技大學藝文中心展出，共有一二四位身心障礙者的得獎作品。

張恩博兩歲時，父母喚他名字，他總是不太搭理，醫師診斷自閉症，到台安醫院接受藝術治療，初期進步緩慢，就讀光仁中學特教班遇到用心調教的美術老師激發潛能，在繪畫世界展現才華。

光仁中學老師葉淑娟表示，張恩博連簽名都用畫畫來表現，得獎作品「台灣藍鵲」是他國三時，她帶領學生到士林芝山綠園參觀，觀察入微的張恩博畫出十隻藍鵲，有鮮豔的藍色羽毛，頭頂還有黑色的毛和紅色小眼睛，他還俏皮地幫藍鵲戴上帽子，畫作色彩繽紛，展現活潑生氣。

張恩博說，畫畫讓他找到創作舞台，讓生命充滿能量和色彩，現在就讀南港高工綜合職能科，感謝老師的帶領，希望有一天舉辦個人畫展。

同樣患有自閉症、江翠國中的賴群靖，連續三屆獲選「愛在畫中」，她這次畫了一隻魚優游海中，魚身的中央有一隻藍色大眼睛；她說，大眼睛代表她，如果變成一隻魚，要在大海中看盡美麗的海底世界。

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