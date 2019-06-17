〈中部〉《彰化》芬園黑葉荔枝剩1成 1斤80元創新高

2019-06-17

〔記者湯世名／彰化報導〕天價！已開始採收的彰化縣芬園鄉黑葉荔枝，受暖冬影響及荔枝椿象危害，今年產量大減九成，產地價飆漲到每台斤八十元，創歷史新高，且可能持續攀升，高價讓菜籃族縮手大嘆：「今年荔枝貴得離譜，好想念以前十斤一百元的價格！」果農哀怨說，沒有荔枝可採收，飆天價也沒用。

果農嘆無果可採 飆天價也沒用

芬園鄉農會總幹事黃翊愷指出，二○一六年該鄉黑葉荔枝產地價每台斤四十元，二○一七年產量大減，產地價每台斤飆破五十元，創下當時歷史新高，去年產量回升到六成，產地價降至每台斤十至二十元左右，沒想到今年產量大減九成，產地價飆漲到每台斤八十元，創歷年紀錄，且持續攀升，以往路邊隨處可見賣荔枝的景象已不復見。

一名婦人指出，往年荔枝產季，菜市場滿滿一堆荔枝、每斤十元的景象已看不到，目前市場價格飆到每台斤一百元，賣相較佳的黑葉荔枝更高達一百二十至一百五十元，實在買不下手，因小孩想吃，只好買「次級品」解饞。

攤商則苦笑說，由於荔枝價格太高，擔心消費者縮手，多數人都不敢進貨，敢進貨販賣的還會被同行笑「真有勇氣」！

有果農說，今年黑葉荔枝果粒零零落落，能採收的量非常少，遑論要上市販賣，就算產地價創歷史新高也沒用，不如留著自己吃或分給親朋好友享用。

黃翊愷表示，往年黑葉荔枝盛產時，市價曾有十台斤甚至十五台斤一百元的超低價，還有果農開放果園讓遊客採果樂，沒想到今年果農卻面臨「無果可賣」的辛酸，農會已輔導農民轉種咖啡樹等高經濟作物轉型，提高農民收入。

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