桃園分局3警涉持電擊棒刑求17歲少年 涉案警送辦、所長拔官

桃園市議員詹江村陪同黃姓少年召開記者會，爆料桃園警方集體刑求。（記者謝武雄攝）

2024/02/22 16:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員詹江村今陪同17歲黃姓少年在議會黨團辦公室召開記者會，爆料桃園警分局武陵派出所3名員警，莫名其妙指控黃姓少年涉及擄人勒贖案，涉嫌輪番用電擊棒、甩棍、鐵盒逼供刑求，造成黃姓少年多處傷痕；警方調查屬實，已將涉案員警移送檢方偵辦、所長調整非主管職務、分局長自請處分，並對受害之當事人、家長及社會大眾深表歉意。

據悉，全案源於110勤指中心接獲民眾報案，指稱黃姓少年涉及一起擄人勒索案，犯案地點在桃園分局中路所轄區，但黃姓少年經常在武陵派出所轄區出沒，武陵派出所1名員警由於之前認識黃姓少年，18日晚間9時許剛好在派出所旁看到黃姓少年要騎機車離去，遂要求黃姓少年到案說明。

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黃姓少年遭刑求後，回到居住所的台北市三峽區，於20日驗傷、21日赴新北三峽警分局湖山派出所，向涉刑求員警提告傷害、恐嚇、公然侮辱罪，桃園市政府警察局督察室調查發現3名員警確有刑求，此外，當初110勤指中心報案人雖留有電話，但事後已經找不到人，全案移送桃園地檢署偵辦。

黃姓少年表示，過去曾經有交通違規及深夜未歸紀錄，但絕對沒有與警方或任何人結怨，更沒有涉及擄人勒贖案件，警方以莫須有的名義將他帶回派出所，18日晚間9點進入派出所，直到隔天清晨5點才離開，弄得他整個人精疲力盡。

他說，在偵訊室內，警察輪番以電擊棒、甩棍、鐵盒刑求，甚至電擊棒用到沒電，還換另外一個，警察還戲謔地說：「你的武器來了」，偵訊時間長達1小時，他雖然一直跟警察對不起，但換來的只是更嚴重的刑求。

黃姓少年也在現場秀出遭到電擊棒、甩棍、鐵盒所打的傷痕，詹江村痛斥，警察找不到報案人及被害人，卻把無中生有的加害人打到遍體鱗傷，最後沒有證據沒有移送只能直接放人，難道這是在KK園區的案發現場嗎？

詹江村表示，台灣竟然發生警察集體刑求實在太可怕了，尤其警方刑求過程，密錄器正好沒開，他質疑辦案過程不開密錄器，是見不得人還是推卸責任。

黃姓少年出示遭刑求的身體傷痕。（記者謝武雄攝）

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