3警涉刑求未成年少年 桃園警分局：員警法辦、所長拔官

2024/02/22 16:09

〔中央社〕桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所3名員警，涉嫌用警棍、電擊棒等對未成年少年刑求逼供。警方已調查屬實，將涉案員警移送法辦，派出所長調整非主管職務，分局長自請處分。

國民黨籍桃園市議員詹江村下午召開記者會表示，桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所3名員警，對17歲黃姓少年刑求逼供，以電擊棒、警棍、鐵盒等把少年打到遍體成傷。

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詹江村說，少年18日晚間9時許行經武陵派出所時被員警攔下，員警指控少年涉嫌擄人勒贖，問筆錄過程中對少年以勒脖、鐵盒、電擊棒等工具進行刑求；少年被滯留在偵訊室近8小時，被刑求超過1小時。

詹江村說，員警打完人後因為擄人勒贖全案沒有證據，也查不到報案人、受害人，所以直接把少年放走；少年透過他要求警方提供辦案過程，員警卻說當時沒有開密錄器、無法提供。

少年接受媒體訪問時表示，他沒有前科，但曾因交通違規和深夜未歸和當事員警碰過面，他18日行經派出所時是要去騎車，員警沒有說任何理由就把他帶進派出所，刑求後也沒有解釋，還給他手機後就要他走人。

少年已在聖保祿醫院驗傷，並在新北市政府警察局三峽分局湖山派出所報案，向當事員警提告恐嚇、傷害及公然侮辱；根據驗傷單，少年有胸部、大腿、上臂挫傷，頭皮鈍傷等傷勢。

桃園市政府警察局桃園分局發布聲明表示，針對少年指控遭桃園分局員警傷害等案，經分局調查屬實，已依法將涉案員警移送桃園地檢署偵辦；針對違法員警從重懲處並追究主管責任，所長調整非主管職務，分局長自請處分。

桃園分局表示，對少年、少年家長及社會大眾深表歉意，員警有違法情事絕不護短、不姑息，必定嚴懲法辦；將加強員警教育，要求執法務必遵守程序正義及依法行政。

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