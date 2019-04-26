為殺而殺？ 沙國處決37名恐怖分子 卻爆出政府逼供疑雲

2019-04-26 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕位在西亞地區的沙烏地阿拉伯，23日處決了37名據稱是恐怖組織相關分子的罪犯。不過現在卻爆出，37名罪犯中有不少人的自白是「逼供」而來，也讓人懷疑，這樣的大規模處決究竟意義何在。

《CNN》獨家報導指出，CNN收到的審判文件顯示，罪犯中有許多人在審判時一再表示自己是清白的，且他們的自白都是由刑求他們官方人員寫下，亦有多人表示自己握有遭到刑求的證據。但這些法庭上的爭論最終都被無視，37名被告全數遭到處決。該國官方媒體「沙烏地新聞社」（Saudi Press Agency，SAP）的報導甚至指出，其中1名罪犯處決完畢後被釘在十字架上、吊起來，以示公眾。

《CNN》表示，從他們收到的數百頁審判文件中可以看出，37名罪犯中有25名是因「代表伊朗進行間諜活動」，以及在大型抗議活動中「試圖組織恐怖攻擊小組」，而在2016年遭判處死刑。但這些人還有另一個共通的特點，他們都是沙國內的少數族群，也是伊斯蘭教中的少數族群，「什葉派」的信徒。

聯合國曾在2017年關注沙國政府是否刑求罪犯的事件，但沙國隨後回信否認一切，並且稱這些罪犯都是在法庭上親自認罪的。但《CNN》表示，從他們現在收到的審判文件看來，這些罪犯的「自白」顯然並非來自個人內心的懺悔。

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