南投警打獵中彈亡 警方帶開槍的同行友人現場模擬

埔里分局今天上午帶同警員槍擊命案詹姓關係人（頭罩外套者）前往現場模擬。（記者佟振國攝）

2024/02/21 11:46

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局謝姓警員日前上山打獵卻中彈身亡，檢警查出同行的詹姓男子疑似行進間不慎跌倒，導致獵槍走火誤擊中謝男背部致傷重不治，警方上午8點即帶同詹男前往案發現場模擬，交代當時人員相對位置、槍枝擊發等情形，全案由檢警持續調查偵辦。

警方調查，謝姓警員18日晚間與范姓表哥及1對台中市的詹姓兄弟計4人，前往國姓鄉乾溝村山區打獵，警方、消防接獲報案謝男遭槍擊，到醫院前已無生命跡象，急救後仍告不治，檢警相驗死者背部中彈，槍枝應從後方射擊，且射擊距離應不到30公尺，范男卻說謝男周遭當時都沒人，案件諸多疑點。

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檢警昨勘驗現場，在附近數百公尺外的山溝找到謝男生前所背並裝有米酒、飛鼠獵物的竹簍，也帶同范男前往說明案發經過，眼見證物陸續被找到，恐難再隱瞞，才坦承是同行的詹姓兄長疑不慎跌倒，導致槍枝走火誤擊。

警方昨天已將范男及詹姓兄弟帶回偵訊，同時前往台中詹男處所找到凶槍，連同現場遺留獵槍帶回比對偵查，今天一早8點警方即帶同詹姓男子重回現場模擬，了解案發當時人員相對位置、槍枝擊發及人員中彈後的情形。

詹男指稱，謝男走在最前面，他手持獵槍跟在後面，因為坡度陡峭，不小心沒站穩跌下去，槍枝就擊發，視線不良，隱約從謝男的頭燈微弱燈光發現他仰倒在地，趕緊上前關心，把他的衣服跟褲子的拉鍊扣子解開，一直拍他叫他都沒反應，才知事態嚴重。

警方上午持續針對范姓男子及詹姓兄弟等3名案件關係人進行偵訊釐清案情，同時案發後已查扣了4把自製改造獵槍進行比對偵查，訊後將移送南投地檢署偵辦。

員警遭槍擊致死現場屬於陡峭山坡地形，警方帶同涉案詹姓男子進行模擬。（記者佟振國攝）

詹姓男子（左1）向警方說明案發經過。（記者佟振國攝）

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