高虹安涉貪案今起搶「開庭入場券」 四叉貓秀截圖：已搶到兩場

四叉貓及高虹安。（取自臉書、資料照，本報合成）

2024/02/22 04:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安被控在擔任民眾黨不分區立委期間，涉嫌浮報國會助理酬金、加班費詐領公款案，被依貪污罪起訴。網紅「四叉貓」（劉宇）不僅在日前特地整理出她今年從3月起至5月底止連續12場開庭的官司場次，今日（22）凌晨更在臉書再次提醒旁聽登錄「入場門票，今天零點正式開搶！！！」，並秀出截圖指已搶到兩場。

根據四叉貓日前在臉書整理出高虹安3月至5月間要出庭的時間，包括3/6上午、3/13上午、3/27上午、4/10上午下午各一場，4/17上午下午各一場；5/15上午、下午各一場，5/22上午下午各一場，及5/29上午。還提醒「要登記入場旁聽的請準時電腦搶票！」

請繼續往下閱讀...

今晨他再度po文提醒「高虹安，入場門票，今天零點正式開搶！！！」，並秀出台灣台北地方法院法庭旁聽登錄系統的截圖，表示已搶到3/6及3/13兩場的「門票」。

網友紛紛表示「比五月天的演唱會門票還難搶」、「看看高虹安再看看謝國樑！藍白怎麼都那麼敢？」，也有網友看到密集的開庭表，質疑「看來要審到明年春天」，四叉貓則認為應該不會，這麼頻繁應該是想速戰速決，「我猜７～８月一審宣判」。

上週在吳子嘉的《董事長開講》網路直播節目中，媒體人張禹宣對高虹安接續轟炸的庭期表示，「能想像一個新竹市長三天兩頭跑法院嗎？那個畫面能看嗎？」吳子嘉則說，高虹安的案子屬於「矚重訴」的社會關注重大案件，預測她「百分百被判刑。」

高虹安自去年以來官司及爭議不斷，不僅因涉貪污案被起訴，還捲入了搭名車、住豪宅、寡婦樓都更案等多項爭議，甚至被爆出男友干政疑雲。昨日則因論文案被筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮反控誣告罪，現身台北地方法院的準備程序庭。

網紅「四叉貓」（劉宇）整理出高虹安今年從3月起至5月底止連續12場開庭的官司場次。（擷自四叉貓臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法