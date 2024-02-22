登山軌道車鋼索斷裂！台中豐原高球場爆意外 5人受傷送醫

台中豐原高爾夫球場的軌道車，軌道長約30幾公尺。（民眾提供）

2024/02/22 17:57

首次上稿 17:09

更新時間 17:57（事故過程和豐原高球場歷史）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原高爾夫球場今天下午發生軌道車纜線意外斷裂的事故，造成4男1女共5名球友受傷，分別被送往豐原醫院及台中慈濟醫院就醫，傷者多處擦挫傷，其中，82歲趙男右上臂及右側胸肋骨折，傷勢較嚴重，幸皆無生命危險；球場人員表示，軌道車皆有定期保養，事故原因有待調查釐清。

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今天下午3點10分，台中市消防局接獲報案指稱豐原區水源路坪頂巷豐原高爾夫球場發生創傷救護案件，立即派遣石岡、豐南、潭子、后里、豐原等分隊5台救護車前往救護。

消防人員到場發現，高爾夫球場接駁球友的軌道車下滑時，疑似因纜繩斷裂，致軌道車撞擊停車基體，導致4男1女共5名顧客受傷，幸無人員受困車內，傷者均可自由行動、意識清楚，其中3名送往潭子慈濟醫院、2名送往豐原醫院。

消防人員表示，現場軌道長30多公尺、坡度約40度，1輛軌道車載著球友、桿弟等5人及高爾夫球車爬坡，結果軌道車上約10餘公尺，鋼纜即斷裂，造成軌道車往下滑，撞擊下方停車基座，造成5人受傷。

豐原高爾夫俱樂部的球場，創立於1962年，是中部第一座高爾夫球場，具有62年歷史。因位在豐原區公老坪台地，居高臨下，視野極佳，天晴時可遠眺台中港或石岡水壩，甚至大雪山，是地方士紳打球聚會之所。

豐原高爾夫球場接駁球友的登山軌道車，明顯可見纜線斷裂，造成5人受傷。（民眾提供）

軌道車上的高爾夫球車下滑撞擊停車基座。（民眾提供）

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