〈中部〉拆遷補償費凍結15年 雲縣7月起調高

2019-06-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕已凍結十五年的拆遷補償費將於七月大幅調高，「雲林縣辦理公共工程建築改良物拆遷補償救濟自治條例」昨天修正三讀通過，房屋重建價格依物價指數調升廿七‧四％，並調整廣場、畜舍、簡易房舍、水井、圍牆等雜項構造物單價，以符市場行情。

縣府提案修法 議會三讀通過

雲林縣長張麗善表示，雲林拆遷補償費於民國九十三年修正後，迄今仍未調整，期間物價指數提升高達廿七‧四％，政府推動公共建設被迫徵收或拆除民有建築物，常因補償費差市價太多，民眾無法獲得合理補償而抵制，造成工程阻礙及延宕。

房屋重建價格依物價指數調升27.4％

以高鐵聯外道路系統改善計畫─站南南工區水井移設工程為例，因為水井補償單價過低，無法達到民眾要求水井「一口還一口」的要求，導致相關徵收補償案件推動困難。

張麗善說，依該自治條例第廿六條規定，各項補償費額只要物價指數變動幅度超過百分之五就可以調整，九十三年至今物價指數漲幅遠超過五％，但補償費標準卻未跟著調整，她上任後責成工務處提案修法，如今獲議會三讀通過，可合理提高雲林縣辦理公共工程用地內建築改良物拆遷補償、救濟金額。

廣場、畜舍、簡易房舍、水井單價均提高

工務處長汪令堯表示，此次房屋重建價格依物價指數調升廿七‧四％，以鋼筋水泥房屋為例，每平方公尺由一萬一千六百三十元提到至一萬四千八百十七元，等於一坪增加一萬五百多元；十六寸水井每口也由三千六百七十元調為五千九百四十元，廣場、畜舍、簡易房舍、水井、圍牆等雜項構造物單價均調高，將在七月實施。

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