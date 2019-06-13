〈中部〉彰化縣「泡泡龍」女童張彧綺勤學向上 獲總統教育獎

2019-06-13

〔記者張聰秋／彰化報導〕「相信自己可以，因為家人都那麼愛我！」今年總統教育獎得主彰化縣芬園國小女學童張彧綺，一出生就罹患先天性表皮鬆解水皰症（俗稱「泡泡龍」），才十二歲的年紀，身上充滿正面能量，積極嘗試各種挑戰，希望將來當英文翻譯家幫助泡泡龍協會運作和病友，為了圓夢她已會英語、台語、國語三種語言，當學習遇到病痛折磨時，她會以家人的愛當後盾，激勵自己，勇敢克服，相信自己一定做得到。

張彧綺克服病痛 要當英文翻譯家

國小六年級應屆畢業生張彧綺，因為先天性疾病一出生就須與「泡泡龍」疾病共處，行動不便，皮膚會反覆受傷，每天由媽媽協助護理換藥，必須克服環境和氣溫對皮膚的刺激所導致不適，但她不以為苦，上課認真學習，從不缺席，在校成績優異，是個樂觀向上，不畏罕病、努力勤學的小鬥士。

會用英文說故事 台語演講賽獲獎

因熱愛英文，加入校內的英文故事社團，三、四年級參加校內英語小達人比賽，多次獲得優勝，還到雲林故事館講故事給大家聽，此外，本身說得一口流利的台語加上講話的音調優美，這學期克服心理障礙參加彰化縣的閩南語演講比賽，並獲得彰化縣閩南語朗讀比賽國小組第三名。

張彧綺說，一開始接觸英文覺得很難，但媽媽告訴她想學東西、要做就要做到最好，她聽老師建議多聽CD、多練口語，漸漸地就愛上英文，學會了英文她更有自信，她還跟著阿嬤學台語，她希望將來當英文翻譯家，幫助協會和病友。

因行動不便和外表與同儕不同，張彧綺要克服病痛和同儕異樣眼光，她遇到挫折會用愛與理念撐過，「相信自己可以，因為家人都那麼愛我！」

女兒優異表現 母親引以為傲

偉大出於平凡，辛酸與淚水非外人能體會，張彧綺的媽媽受訪時眼眶泛出淚水，她哽咽說，「泡泡龍」的孩子皮膚自然磨擦就會脫皮，彧綺自然產一出生時膝蓋皮膚完全不見，她可以感受出孩子對抗疾病過程的痛苦，她靠協會病友家人的分享與鼓勵面對問題，也多帶孩子與病友互動，讓孩子知道自己不是最慘的，也不是只有自己這樣而已，還有比孩子情況更嚴重，彧綺的乖巧和貼心，表現讓她引以為傲。

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