〈中部〉彰顯生命教育典範 彰化縣4學子獲總統教育獎

2019-06-13

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年全國共五十六人獲得總統教育獎，彰化縣占了四人，縣長王惠美昨頒獎表揚四位總統獎得主，每人獲頒一萬元獎助學金，她肯定受獎者的媽媽個個都非常不簡單，「為母則強」孩子是自己的寶貝，更是甜蜜的負擔，獲獎學生能以順處逆，經過人生嚴格考驗後，發揮人性積極光明面，力爭上游的精神，可謂生命教育的最佳楷模。

縣長頒獎表揚

四位總統教育獎學生分別是竹塘國中黃雅萱、員林國中林俊義、芬園國小張彧綺、新生國小陳美芳，其中，林俊義和陳美芳是新住民之子。此外，親子天下雜誌舉辦今年教育創新一○○活動今年募集主軸為「素養深學習」，彰化縣共三校獲獎，分別是竹塘國中、二林高中、及廣興國小。

獲獎學生都有激勵感動人的求學故事，新生國小陳美芳，家境處於弱勢，課業表現優異，代表學校參加陶笛、弦樂、語文及演說朗讀比賽等，未來想擔任特殊教育與新住民語言教師。

竹塘國中黃雅萱出生便有先天性心臟病，從小領有中度身心障礙手冊，經歷開心手術、兩次心導管及其他多重手術，仍努力克服身體疾病勤學求知，國小曾獲模範生及縣長獎，也在校外擔任志工。員林國中林俊義在校成績名列前茅，國小曾獲全縣閩南語朗讀第一名，並代表參加全國賽，另外國中三年參加彰化縣閩南語朗讀及對口相聲屢獲佳績。

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