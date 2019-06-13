〈中部〉南投縣暨中賽德克女孩 將赴美當交換生

2019-06-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨大附中原青社今年以布農族文化和語言為主軸演出「尋．歸」歌舞劇，賽德克族女孩高婕綾在全國原民青少年歌舞劇獲得「最佳公主獎」（即最佳女主角獎），熱愛原住民文化和舞蹈的她，下月將赴美國當交換生一年，她要帶原住民服裝、音樂和相關資料赴美，希望能用原住民音樂舞蹈讓同學認識台灣。

高婕綾甫獲原民歌舞劇最佳公主獎

獲得今年「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌舞劇競賽「最佳公主獎」的暨大附中高二女生高婕綾，去年演出賽德克族的霧社事件時，被指導老師凃清義要求返回部落，跟部落耆老學習賽德克族的古音，並記錄部落的歷史和文化，每週六、日回部落讓她了解自己的根，也激發出對原住民音樂、舞蹈等相關文化的興趣。

今年她獲得「最佳公主獎」的歌舞劇說唱都得用布農族語，她也藉此演出認識布農族文化，加上去年也演出過魯凱族歌舞劇，她決定下月赴美當交換生，帶著三個原住民族的傳統服裝和音樂，到當地介紹台灣原住民族文化。

高綾婕將到美國內布拉斯加州林肯高中，當一年的交換學生，她說，有信心用台灣的原住民文化讓美國同學驚艷，進一步想了解台灣。

喜歡跳舞的她，腦海中已有多個原住民族舞碼，除了表演台灣原住民舞介紹台灣的族群文化，也希望有機會把原住民舞編入美國街舞，讓不同文化也能融合。

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