〈台北都會〉台北市南華高中陳昱嘉抗拒上學 蛻變成「斜槓」青年

2019-06-03

〔記者沈佩瑤/台北報導〕今年自南華高中資料處理科畢業的陳昱嘉,不但曾當選「國際人權大使台灣代表者」,還得過微電影比賽佳作,「斜槓」好表現讓他繁星錄取國立台灣科技大學資訊管理系,更獲得市長獎表揚。陳昱嘉昨天靦腆謙稱自己是「意外拿獎」,面對即將來臨的暑假,他沒有特別規劃,但會持續閱讀跟電腦相關的書籍,為進入大學做準備。

不適應體制 家長陪伴找出目標

陳昱嘉一度因不適應體制而抗拒上學,昨天陪同出席領獎的陳爸爸透露,昱嘉因為沒辦法接受「朝九晚五」的生活,在體制內很容易被排斥,他陪著昱嘉一起討論、一起考慮,當設定目標後,就是給予充分支援。

考取多張證照 國際人權大使台灣代表

選擇進入上課時數較短的南華高中就讀,陳昱嘉積極發展多元能力,高中三年考取了包含會計、文書等多張證照,高一下還當選「國際人權大使台灣代表者」,代表學校參加在台灣舉辦的第五屆亞太青年人權高峰會,和來自其他國家的代表共同討論各國的人權問題,他說,印象最深是印度種姓制度,造成社會資源分配不公。

和同學拍微電影參賽 獲國際佳作

他也還和同學合拍微電影,是個有關愛情和嫉妒的故事,獲得今年「i-Vogue國際設計暨藝術大使」佳作。

「聽到他拿市長獎心情很驚訝啊!因為自己沒有拿過,感覺很困難。」陳爸爸笑說,很感恩兒子在學習過程中遇到好的老師,會不斷鼓勵他。陳昱嘉因雙親都從事金融相關行業,考慮到未來在投資方面也都會運用到大數據、人工智慧等相關技術,預計結合所學朝商科發展。

繁星上台科大 昨獲頒市長獎表揚

二○一八學年度畢業生市長獎頒獎典禮,昨在大安高工舉行,市長柯文哲勉勵同學,「You are what you do」 ,意思是你的所做所為合起來變成你,所以要「Be yourself」,因為活在世界上,很難讓每一個人都滿意,不見得要按照別人的期望去做;最難的是「accept yourself」,例如他在台大當醫生,學術地位和名聲高一點,可是去外面開業,錢賺多一點,無法兼得,這才是真實的人生。

