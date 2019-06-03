〈台北都會〉台北市南華高中陳昱嘉抗拒上學 蛻變成「斜槓」青年

2019-06-03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年自南華高中資料處理科畢業的陳昱嘉，不但曾當選「國際人權大使台灣代表者」，還得過微電影比賽佳作，「斜槓」好表現讓他繁星錄取國立台灣科技大學資訊管理系，更獲得市長獎表揚。陳昱嘉昨天靦腆謙稱自己是「意外拿獎」，面對即將來臨的暑假，他沒有特別規劃，但會持續閱讀跟電腦相關的書籍，為進入大學做準備。

不適應體制 家長陪伴找出目標

陳昱嘉一度因不適應體制而抗拒上學，昨天陪同出席領獎的陳爸爸透露，昱嘉因為沒辦法接受「朝九晚五」的生活，在體制內很容易被排斥，他陪著昱嘉一起討論、一起考慮，當設定目標後，就是給予充分支援。

考取多張證照 國際人權大使台灣代表

選擇進入上課時數較短的南華高中就讀，陳昱嘉積極發展多元能力，高中三年考取了包含會計、文書等多張證照，高一下還當選「國際人權大使台灣代表者」，代表學校參加在台灣舉辦的第五屆亞太青年人權高峰會，和來自其他國家的代表共同討論各國的人權問題，他說，印象最深是印度種姓制度，造成社會資源分配不公。

和同學拍微電影參賽 獲國際佳作

他也還和同學合拍微電影，是個有關愛情和嫉妒的故事，獲得今年「i-Vogue國際設計暨藝術大使」佳作。

「聽到他拿市長獎心情很驚訝啊！因為自己沒有拿過，感覺很困難。」陳爸爸笑說，很感恩兒子在學習過程中遇到好的老師，會不斷鼓勵他。陳昱嘉因雙親都從事金融相關行業，考慮到未來在投資方面也都會運用到大數據、人工智慧等相關技術，預計結合所學朝商科發展。

繁星上台科大 昨獲頒市長獎表揚

二○一八學年度畢業生市長獎頒獎典禮，昨在大安高工舉行，市長柯文哲勉勵同學，「You are what you do」 ，意思是你的所做所為合起來變成你，所以要「Be yourself」，因為活在世界上，很難讓每一個人都滿意，不見得要按照別人的期望去做；最難的是「accept yourself」，例如他在台大當醫生，學術地位和名聲高一點，可是去外面開業，錢賺多一點，無法兼得，這才是真實的人生。

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