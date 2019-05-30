〈中部〉西螺往來虎尾》舊吳厝橋開拆改建 即日起改道

2019-05-30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林西螺、虎尾往來要道中正橋（地方稱吳厝橋）即日起展開舊橋拆除改建工程，縣府工務處指出，五月卅日下午一點開始，請用路人改道兩側已完工橋面通行，行人則走橋梁西側臨時人行步道橋，確保安全。

雲林溪北往高鐵站連絡道

縣道一四五上的中正橋跨越新虎尾溪，是虎尾、西螺兩地往來要道，也是溪北地區鄉鎮前往高鐵雲林站連絡道，高鐵通車後，原有二線道橋面難消化車流，縣府於二○一七年展開拆除重建工程，預計新建寬十九公尺、長一一二公尺，橋面橋面配置二線快車道及兩線混合車道及二側人行道新橋，疏解往來交通。

用路人改走兩側完工橋面

縣府工務處長汪令堯表示，中正橋改建已完成新橋兩側橋面，即日起將拆除舊橋，進行主線工程，用路人請改道由新橋兩側通行，以利新橋改建，施工期約十個月。

汪令堯說，這段期間工務處除設置交通導引牌面，路口也將派員進行指揮作業維持秩序，請用路人注意標誌指示，另行人如需行經工區時，請利用橋樑下游臨時人行步道橋通行，確保安全。

除中正橋改建外，縣道一四五中正橋與魚寮段也有拓寬工程，有民眾熱心提醒，若要從西螺到高鐵雲林站搭車，可以直接走國道一號在虎尾交流道下，右行縣道一四五乙至高鐵站，可以避開因施工可能造成的交通阻塞。

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