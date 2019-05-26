〈北部〉宜蘭副縣長帶隊 6月赴美參訪NASA

2019-05-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙四月率團赴中國拚觀光，之後又傳出要赴美參訪計畫；不過，縣府討論後認為，縣長才剛去過中國，加上縣政工作繁忙，六月美國行，由副縣長林建榮帶隊，預計前往休士頓的美國國家航空暨太空總署（NASA)等處參訪。

縣府預計六月十日至十八日，由副縣長林建榮帶領縣府一級主管、十二鄉鎮首長赴美參訪，所需經費約五百萬元。根據縣府規劃，參訪團將前往美國南部的德州與路易斯安那州，參訪休士頓、奧斯汀、聖安東尼奧及紐奧良等城市，了解這些城市的生醫產業、水域治理、新創產業及防災應變等，也預計前往美國國家航空暨太空總署（NASA)參觀。

至於為何會安排NASA行程，縣府指出，普悠瑪事故後，飛安會在立院三讀通過，改制為運輸安全調查委員會，調查航空鐵道、水路、公路重大事故，縣府為活化宜蘭科學園區，積極爭取運安會能進駐，到美國太空總署參訪，是為了了解飛行與運輸安全相關經驗與設備，以利未來爭取。

副縣長林建榮說，這次參訪考察包含高科技、醫療、航太及水利工程等各個領域，詳細行程細節還未出爐，待未來確定再向縣民報告。

縣政府指出，這次前往美國是例行性的參訪行程，希望能吸取國外經驗，當作未來推動縣政參考，縣長考量才剛從中國回來，加上縣政工作繁忙，決定請副縣長帶團出訪，縣長留下來「顧家」拚縣政。

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