〈台北都會〉限30對！ 基隆聯合婚禮上遊輪

2019-05-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市民聯合婚禮今年首度與公主遊輪合作，將於七月五日在盛世公主號遊輪上舉行「西洋宮廷風」婚禮，五月二十三日上午八點起在市府民政處宗教禮儀科現場報名，名額僅有三十對，男女雙方只要有一人在基隆市設籍或工作即可報名，並抽出其中五對新人免費招待四天三夜的太陽公主號蜜月之旅。

7/5舉行 5/23市府民政處現場報名

市長林右昌表示，這是台灣有史以來最浪漫的公辦市民聯合婚禮，預料報名會秒殺，基隆是遊輪母港，要發展幸福甜蜜的產業，包括蛋糕、裝飾等產業也能與遊輪產業結合，商機無限，今年限額三十對，明年加碼到四十、五十對，讓基隆遊輪幸福產業發展得越來越好。

抽出5對新人 送遊輪蜜月之旅

公主遊輪行銷總監陳欣德也說，遊輪產業不只是觀光，婚禮、會議、公關等產業都可以結合，邁阿密、溫哥華都是成功的遊輪市場。

為祝福新人，公主遊輪、百威旅遊、基隆慶安宮、基隆港務公司共贊助五組免費、五組半價的太陽公主號四日蜜月之旅；華帥海景飯店也贊助一間海景四人套房一晚；法朶創意婚紗贊助歐式禮服；翁曉瑜整體造型提供新人彩妝服務。

每對新人還可得到諸多賀禮及優惠，包括林右昌簽名的金鏟子、掃地機器人、直立式蒸汽掛燙機、熊米屋及泉利米香禮盒、水晶相本及結婚書約等；在地的基隆長榮桂冠酒店、婚宴會館、婚紗業者也推出優惠方案。

民政處長王榆森表示，即日起在「二○一九浪漫遊輪愛之船」活動網站下載報名表，五月二十三日上午八點在基隆市民政處宗教禮儀科現場報名，符合資格者依報名順序錄取，並提供五對弱勢名額，新人的其中一方是中低收入或低收入戶可優先錄取。

520「我愛你」 新北446對新人登記結

〔記者賴筱桐／新北報導〕昨天是二○一九年五月二十日，諧音是「愛你依舊我愛你」，雖然不是農民曆的黃道吉日，但是截至昨晚八點為止，新北市共有四四六對新人完成結婚登記，各戶政事務所推出專屬活動和紀念小物，讓新人留下甜蜜幸福的回憶。

民政局戶政科長顏耀明表示，土城區戶所邀請有二十年繪畫經驗的街頭藝人許永煥，免費幫新人繪製Ｑ版結婚畫像；三峽區戶所準備古裝供新人拍照，並設置「大紅燈籠高高掛」專區，充滿濃厚中國風，也贈送紀念小物「福氣袋」，外觀有蝙蝠圖案包裝汽水糖，象徵「幸福喜氣」。

平溪戶所結合在地天燈的意象，送出天燈對杯組、天燈書約明信片、拍立得照片等，天燈有「添丁」的吉祥諧音；金山戶所推出精緻造型夜燈，寓意「點亮愛情、緣起不滅」；鶯歌戶所送給新人「幸福水竹精油擴香陶瓷瓶」；汐止戶所提供「老公我要零用錢」、「皇上請翻牌」、「溫水某」、「溫憨ㄤ」等拍照小字卡，讓夫妻感情加溫。

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