〈南部〉1.1億台南捷運規劃費墊付案 議會同意審查

2019-05-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一．一億元台南市捷運規劃費墊付案，從今年二月市議會臨時會到本次的定期會，已四度在議會卡關被退回，遲遲無法排入議程進入實質審查。市長黃偉哲昨首度到議長郭信良辦公室拜會，雙方就包括台南捷運規劃費在內六十多項墊付案達成加開程序委員會的共識後，郭信良也在昨日大會徵求議員同意後變更議程，將於五月十六日加開大會議程，以便審查程序委員會新增的各項提案，等於讓台南捷運規劃費在內的墊付案，還有審查機會。

四度卡關 市長拜會議長溝通

郭信良表示，台南捷運興建案茲事體大，施工工期長之外，市府自籌經費與營運財務規劃都讓外界疑慮重重，希望市府能做好溝通說明。對於中央補助款攸關台南建設，議會樂意配合雙管齊下，讓台南建設不至於受耽擱，創造雙贏局面。

黃偉哲表示，這次定期大會共有五十九項墊付案、五項一般提案，總金額十億六千多萬元，包括中央補助八億七千多萬元及台南市政府配合款一億八千多萬元。其中最重要用來因應汛期將至，保障民眾生命財產安全的治水防汛預算，就有約兩億兩千萬元，社福及教育經費約兩億元，也包括中央前瞻預算補助的捷運規劃約一億元，每個墊付案都與人民福祉息息相關。

黃偉哲：力求完善不會變錢坑

黃偉哲說，台南單軌捷運是長程計畫，一億多元墊付案是規劃費，並不是就要啟動興建了，「可能不是在我們任內完工，甚至可能不會在我們任內動工」，但這項建設影響後代子孫很多，將會力求財務規劃上的完善，不要變成錢坑，不要變成財政上的負擔。

郭信良允16日審議相關提案

在拜訪郭信良的公開場合上，黃偉哲也當場詢問，加開大會議程是在何時？郭信良允諾會在議會二、三讀議案之前再加開程序委員會，因此郭信良在昨日大會中表示，近日內會召開程序委員會，以便在五月十六日召開大會，審議相關提案。

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