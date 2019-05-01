〈南部〉網傳捷運路網圖 台南市府：未定案

2019-05-01

〔記者劉婉君／台南報導〕台南捷運中央補助的一．一億元規劃費墊付案，議會還未審議通過，坊間已有數種版本的台南捷運路網圖在網路流傳，臉書社團「台南點Tainan.」近日自製的台南單軌路網圖，即依照台北捷運風格繪出各色路線，並標示站名，引發不少民眾討論。捷運工程處秘書翁昌誠強調，目前三色四條路線均尚未定案。

市府已結束在各區舉辦的八場捷運說明會，「台南點Tainan.」日前貼出自行繪製的路網圖，雖然小編已註明路線站點站名未定、站名都是小編亂取的，不過還是有民眾覺得，「民間有才的高手真的很多。」而有市府人員表示，曾遇到民眾拿著民間繪製的捷運路網圖，詢問要到哪裡搭車？

翁昌誠表示，早期向中央爭取台南捷運的經費時，雖曾有標示站點的藍、綠線路網圖，目前官方唯一的版本，就是在說明會上使用的「台南市先進運輸系統優先路網圖」，僅有藍線第一期、藍線第一期延伸、綠線、紅線四條規劃路線，並沒有註明站點。因目前三色四線都還在評估階段，尚未定案，所有站位、站點，都要等綜合規劃通過、路線拉出來後才能確定。

翁昌誠指出，民間繪製的路網圖有參考性，如台鐵大橋站在鐵路地下化後，可能會設置為站點，台南高鐵站則會採三鐵共構的方式；不過，民間版標示站位的出發點大多是以搭乘的人多為主，政府則會做整體考量，除了需求之外，還要考慮用地取得、未來發展性等。

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