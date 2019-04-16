〈南部〉亞灣區招商 最後四期重劃區公告

2019-04-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市亞洲新灣區開發又有重大進展！地政局昨同時公告第八十八、九十、九十四、九十五期市地重劃面積分配成果，合計約五十八．四公頃，可加速釋出土地，做為高雄招商引資腹地。

陳菊任內最大政績之一 持續開發

亞洲新灣區是前市長陳菊任內最大政績之一，高雄市政府多年來透過公辦市地重劃方式，持續開發該區域。

面積58.4公頃 可加速釋出土地

由地政局辦理的亞洲新灣區開發區有十處、共一七○公頃，市府陸續投入重劃經費超過四十億元，目前已完工的包括第六十、六十五、七十九、八十、八十三期重劃區，面積共四十四．一公頃，第七十期重劃區則在施工中。

可供金融、會議中心、旅館等使用

地政局表示，這次公告分配成果的第八十八、九十、九十四、九十五期重劃區，是亞灣區最後四期重劃區，重劃前多為閒置的廠區土地，土地利用效率低。區內土地所有權人多為公司法人，最大地主分別為台塑、台肥、中石化及國產署。

這四期重劃區將可提供特貿用地面積約三十四．八二公頃，市府取得公園、道路、廣停、綠地及交通用地等公共設施面積約二十三．五九公頃。

地政局強調，依本區都市計畫規定，這四期重劃區使用分區分別為特貿5B、特貿7C、特貿5A、特貿4B，未來將提供設置工商貿易、金融、會議中心、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館及購物休閒等設施。

昨起三十天，地政局同步公告這四期重劃區的土地分配結果，並同時進行重劃工程等相關作業，如果地主已洽妥招商計畫，需用到土地，地政局會配合儘早交地給地主開發，讓招商建築實體與重劃工程同時進行。

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