〈中部〉送一戶一「生廚餘」桶 市府挨轟「笨蛋」

2019-04-04

耗資近億元 里鄰長送到手軟

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕台中市耗資近億元免費發送九十七萬個「綠圓寶」生廚餘專用桶給全市家戶，待外埔綠能園區運轉後開始收運生廚餘，但民眾看到一點也開心不起來，不但蓋子設計不當，不易密合，更被批評「笨蛋！政策宣導才是重點！」指「沒特殊功能的桶子誰家沒有，市府只會比賽花錢！」里鄰長也送桶子送到手軟、火冒三丈。

台中市從去年底陸續發送「綠圓寶」給全市家戶一戶一桶，不過有鄰長批評，桶子發到累個半死還被笑說，「生廚餘回收為什麼要每戶發一個塑膠桶？這種普通桶子誰家沒有？」心中更加火冒三丈！

志工痛批笨蛋 應設計回收制度

資深社區志工呂明聰強調，生、熟廚餘回收的問題在於民眾搞不清楚生、熟廚餘；或根本懶得分類，還有部分社區大樓的清運公司根本不收生廚餘，民眾想回收也找不到通路，痛批「笨蛋！政策宣導才是重點！」認為市府應辦活動宣導、設計更好的回收機制、制定相關獎勵或競賽措施，如果舉辦生廚餘比賽也真的能秤重計算，現在有都市農耕，也可推廣學習製作廚餘酵素，能堆肥也能清潔，但市府卻「發了桶子就說是推廣綠能」！

市議員李麗華（見圖右一，記者蘇金鳳攝）也陪同眾多婆媽召開記者會，指「綠圓寶」產品有問題，不但蓋子不容易密合，且因為無法蓋緊，一旦被踢倒廚餘倒滿地，批根本是設計不當。

環保局廢棄物管理科長萬滋澤表示，廚餘桶以PP5號材質製作，發包經費九千九百五十萬元，是以隨自來水徵收的廢棄物清潔費基金編列，除配合外埔綠能園區七月營運上線使用，蒐集生廚餘，也能達成垃圾減量，去年市府已安排二十多場到學校機關社團做推廣宣導，未來會將市民意見列為參考研擬推廣。

蓋子難密合 踢倒易弄髒

萬滋澤指出，熟廚餘是指有烹煮過熟的動植物廚餘，生廚餘則是未煮過的蔬菜水果的果皮殘渣，以及咖啡、菜葉渣，「綠圓寶」上面貼有分類指示教民眾分類，之後也可隨垃圾車收運，未來外埔綠能園區一年處理三萬噸生廚餘，約可供應一千六百戶一年用電量。

萬滋澤也說，「綠圓寶」有少部分桶蓋無法密合，研判是廠商運輸過程擠壓導致變形，將請廠商儘速更換並檢討改善，民眾可到里辦公處更換。

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