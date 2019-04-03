〈南部〉台南赤崁文化園區 又有日治遺構出土

2019-04-03

〔記者劉婉君／台南報導〕赤崁文化園區二○一五年在成功國小試掘時，曾發現疑似清代台灣縣署遺構，近來又有日治時期遺構出土，台南市文化資產保護協會理事長曾國棟認為，既然有新事證出土，就應暫停施工，重啟文資會勘，並對外說明。文資處表示，出土遺構經專家學者判斷屬日治時期磚材，會持續監看，確保歷史出土文物妥適保存，歡迎有意瞭解的文史人士申請進入調查現場。

文資協會要求保護 並停工、會勘

赤崁文化園區一、二期工程（原成功國小校區）於去年十月動土，一直受到文史界高度關注，文資協會指出，根據從外圍監看並比對清代的圖資，最近出土的可能是台灣縣署的儀門、古井等遺構，應依據文資法以及考古遺址監管保護辦法規定停工、會勘。

文資處：將進行局部最大化保存

文資處表示，對赤崁文化園區內的歷史遺跡與遺構保存維護，一直抱持最審慎嚴謹的態度，目前為止共發現兩處疑似清領時期結構物及鋪面、四處疑為日治時期明治公學校遺構及三處史前文化層。清領及日治時期遺構經研議後，將在原設計內進行局部最大化保存，保存方式及方案，將待遺構與歷史圖資、設計圖資進行高程及範圍套疊後，再進一步討論；史前文化層部分因較不明顯且遺物零星，將再安排現勘，以確認後續處理措施。

清領、日治遺構 分屬不同時期材料

文資處指出，台灣縣署的位置與明治公學校有部分重疊，目前出土的遺構磚材尺寸約廿二乘十一乘六公分，接近現代標準磚的規格，專業考古團隊及參與現勘的專家學者皆判斷屬日治時期磚材；而二○一五年發現的清代台灣縣署遺構，磚材厚度多介於三．五至三．八公分，兩者顯屬不同時期材料。

另外，第三期規劃設計範圍內（國定古蹟赤崁樓定著土地範圍），初步發現清領時期民居遺構、荷據時期普羅民遮城遺構及日治時期水溝構造物，目前正執行相關拓坑計畫，待進一步釐清後，再納入規劃設計中一併考量。

不過，日治時期水溝構造物經初步評估，可能是當時的排水構造物，因量體不大，且將影響荷據時期普羅民遮城遺構的調查與判讀，在3D掃描並詳實記錄後將予以移除。

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