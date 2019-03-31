〈北部〉三義陸橋使用率低 長輩走來也吃力

2019-03-31

台13線廣盛老街路口事故多

〔記者彭健禮、蔡政珉／綜合報導〕苗栗縣三義鄉台十三線與廣盛老街路口，設有人行陸橋，但使用率低，行人大多逕行穿越馬路，交通事故屢見不鮮，且傷者多為老人家；長輩們盼公部門能體恤他們的腳力，增設紅綠燈、斑馬線，讓他們能安全、輕鬆過馬路。

盼公部門設紅綠燈、斑馬線

三義鄉公所秘書吳樹秋說，他常行經該路口，因沒有交通號誌管控，加上路口前南側台十三線為彎道，對路人或汽機車駕駛都很危險，將邀集相關單位會商，尋求改善之道。台十三線道路主管機關公路總局苗栗工務段表示，會配合地方需求，現場會勘了解。

鄉代會副主席王文成說，兩週前就有長輩過馬路被撞傷，他也會於定期會提案討論；尤其三義屬於高齡鄉鎮，更應關心長輩行的安全。

台十三線貫穿三義鄉南北，是主要市區道路，車流量大。但台十三線在與廣盛老街口、三義鄉公有市場的中正一巷交匯路口，沒有紅綠燈控管也無斑馬線；因該路口西側有建中國小，東側則為公有市場，公所考量學童、市場採買民眾的通行安全，早年便設有人行陸橋。

但現今學童上下學幾乎都是由家長、安親班接送，行人也多嫌上下陸橋麻煩，大多逕行穿越馬路，路口的交通事故屢見不鮮，且傷者多為老人家。長輩們說，尤其公所的社區接駁巴士站點，設於廣盛老街口，就在公有市場的中正一巷對街，他們採買後自然前往等候，但「上下陸橋很吃力！」

苑裡火車站前 劃綠色行穿線

另，苑裡鎮公所爭取八十餘萬元經費，於鎮內各國中、小學及苑裡火車站前路口，劃設綠色行人穿越道線，目前苑裡火車站前已完成劃設；公所指出，綠色行人穿越線除明確區分行走範圍，標線的路面防滑係數高於一般傳統標線，可降低機車騎士滑倒的風險。

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