〈中部〉去年動支二備金做藝品 嘉縣議員不備查

2019-03-28

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣文化觀光局去年於時任縣長張花冠任內，以第二預備金九百萬元辦理地景藝術及一千九百萬元辦理歲末大型戶外表演，縣議會臨時會昨審議「一○七年度本縣總預算第二預備金動支數額表」一案時，多名議員抨擊縣府竟用「救命錢」做藝術品和表演活動，要求刪除，在場議員無人舉手同意這兩筆支出，聯席審查主席陳柏麟宣布由縣府撤回（刪除這兩筆動支數），縣府另為處理，同案其餘二備金支出審議通過。

縣府主計處長陳明儷說，去年度第二預備金已執行列入年度決算，議會不備查前述兩筆動支數，決算得重編，這兩筆經費要由文觀局編列在明年度預算，再送議會審議。

主計處：編入明年度預算送議會

文觀局長許有仁回應，二○一五年故宮南院開幕，為讓縣府周邊型塑博物館群形象而設置地景藝術，去年編列的地景藝術經費一千九百萬元，共在嘉義高鐵站前家己人公園、永慶高中旁公園等處設置十件，近年共設置卅多件，未來不會再編列預算製作地景藝術品。

文觀局：配合故宮南院開幕而設

議員詹琬蓁質疑，去年地景藝術已編經費一千萬元，竟用第二預備金再編九百萬元，經查近年累計花了四千七百萬元製作地景藝術，甚至還用二備金辦大型戶外表演，她絕不為此背書。

議員李國勝、林緗亭認為，縣府不可用二備金辦活動、做藝術品；議員王啓澧表示，經費應落實在培養學生藝術氣息；議員賴瓊如說，二備金要花在需要的人身上，例如天災或農損時救助。

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