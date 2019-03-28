〈中部〉政治角力 二備金動支轉正有得吵

2019-03-28

記者陳璟民／特稿

政府機關年度預算「第二預備金」，「坊間認知」是重大天災人禍的救災救命錢，與此無關的不能動支，嘉義縣議會臨時會昨聯席審查會議上，多位議員大抵據此指斥縣府去年拿二備金去做地景藝術、辦戶外表演，這兩筆「不緊急、沒花在刀口上」，決議不備查、縣府撤回（刪除這兩筆動支數）。

惟按「預算法」第七十條，「原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時」、「原列計畫費用因增加業務量至增加經費時」、「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」三種情形之一，即可動支二備金。

議員們應當不會不明瞭，這兩筆錢是前任縣長張花冠任內引預算法花的，固然未必符合社會觀瞻，但現任縣長翁章梁主政依法送審，為何發揮坊間認知來質詢、表反對？

反射式理解議員們此舉，易讓鄉親感受「縣府亂花公帑」、「議會為鄉親看緊荷包」。

進一步探究，不排除泛藍民代藉此議題拚政治，深化民進黨籍的前、現任縣長，自「花文鬥」與縣長提名黨內初選以來的矛盾，獲得在野監督執政讚譽，兼收對翁下馬威之效，而泛綠民代有的不願為張施政背書，可視為同黨派不同系統的挖苦。

內外政治角力下，「張縣府的事情變成翁縣府的事情」，後續得由翁縣府編列明年度預算，送議會定期會審議通過後轉正，如果屆時吵翻天舊景重現，也不意外。

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