〈北部〉《宜蘭》從後段班出發 她苦讀「摘星」上台大

2019-03-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕大學繁星放榜，蘭陽女中學生林伊凡，當年國中會考成績僅五B，哥哥鼓勵她拚繁星，林伊凡受到啟發，高中三年成績從後段班拚上前段班，錄取台灣大學日文學系。學測衝刺階段，她與同學透過「視訊」陪讀方式，相互鼓勵，彼此加油，也用實力證明「勤能補拙」，努力不懈仍可圓夢。

哥哥鼓勵 林伊凡勤能補拙

林伊凡國中時，並不是愛念書的孩子，升上高中後，成績也屬於後段班；但高一上學期快結束時，哥哥一句「想不想拚看看繁星」，讓她決定衝刺讀書。

她說，繁星需看在校成績，當時以為繁星都是資優生在拚，但哥哥鼓勵她先選好目標大學，再拚學校課業，她警覺到確實不能再漫無目標，由於國中曾赴日本演出國樂，也接待過日本姊妹校同學，高一下學期先將大學目標設定在東吳日文系，要利用高中三年放手一搏。

高二起，林伊凡轉入社會組班級後成績突飛猛進，班排衝上第二名，給自己帶來很大自信，學測時拚出好成績，更錄取了台大日文學系。

「沒想到會上台大，真的很高興。」林伊凡說，在校模擬考成績都不如預期，曾一度崩潰痛哭，但收拾好心情後，從弱點科目著手，每天在學校念到晚上九點，回家持續預習題目，學測總算有好的表現。

閨蜜視訊陪讀 念書不孤單

一個人讀書難免枯燥乏味，林伊凡另一個念書秘訣，就是與兩名閨蜜同學，相約每晚十點開啟視訊、關上麥克風，面對鏡頭互相陪伴念書，她說：「有人陪伴，念書自然不孤單。」

林伊凡笑說，有時念書讀到很累、想放棄時，抬頭看到視訊鏡頭，就能看到閨蜜認真讀書，偶爾一起面對鏡頭歡笑，壓力大時面對鏡頭痛哭，最後重拾心情繼續努力，三人中雖有一人學測表現失常，但她們會繼續陪著她衝刺。

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