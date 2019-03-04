〈北部〉兒藝節風的運動場 移師新竹文創館

2019-03-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兒童藝術節品牌活動「風的運動場」今年改到新竹文創館舉行，從四月四日到七日共為期四天，將有八大主題，除延續五感體驗新創遊具，也會有攀岩、繩索及彈跳和迷宮等遊具，並有戶外兒童舞台劇，且首次結合「新竹味市集」，有新竹在地的美食小吃進駐。

活動自4月4日至7日

新竹市文化局表示，戶外攀岩場將利用新竹文創館的地形和立面打造，也會有大型迷宮，四天的活動全部免費，時間為每天上午十點到晚上六點。

三月卅日、卅一日兩天下午的試營運時段，新竹市在地兒童可享有優惠，搶先體驗各項遊具及觀賞兒童劇精彩片段。

此外，市府向經濟部水利署爭取補助，投入一千一百廿萬元經費在台六十八線與頭前溪大橋交界的河濱公園基地增設滑板公園，二二八連假期間吸引國際滑板高手搶先體驗，在火山台、斜坡道做出起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身、空中翻板等動作，圍觀民眾大讚神乎其技。

市長林智堅說，滑板公園設置在橋墩下，可有效阻擋豔陽，滑板迷即使在盛夏也能盡情使用，場內設置火山台、三面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等設施，未來可在此舉辦全國性賽事。

明年東京奧運，滑板運動將首次納入比賽項目，滑板教練許嘉迪說，新竹市滑板運動盛行，有十多所高中成立滑板社，很開心新竹市終於有專業的場地。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/