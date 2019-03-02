〈北部〉消波塊變身 竹市南寮漁港魚鱗天梯爆紅

2019-03-02

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長林智堅與團隊發揮創意，將南寮漁港平淡無奇任意堆放的消波塊改造成「魚鱗天梯」，另匯集散落在港區被民眾忽略的素材，透過設計師重新設計擺放，成為網友力推的打卡熱點，連假期間更是遊客如織。

林智堅說，竹市一直在進步、進化，他上任後積極打造各項建設與休憩設施，希望扭轉民眾腦海中「新竹市很難玩」的刻板印象。

採原石護堤 節點造型獲網友美名

林智堅舉例，南寮新竹漁港潮差平均為三．五公尺，堤防周邊必須做護坡工，市府去年與建築規劃師討論，認為以往任意堆放、使用俗稱「肉粽」的消坡塊平淡無奇，且容易阻絕民眾與海的距離，因此決定改用較美觀的自然原生大石塊做成拋石來護堤，並在拋石節點做小範圍階梯型的人工消波塊，酷似魚鱗的紋路，被網友賦予優美命名「魚鱗天梯」，成為竹市最熱門的打卡秘境景點。

親子沙灘戲水區 巧思整合原素材

除了「魚鱗天梯」，林智堅說，市府也在南寮旅服中心前設立親子沙灘戲水區，除設有「滑梯、沙坑、水」三大快樂元素，市府另匯集散落在港區被民眾忽略的素材，如繫船柱、踏石跨橋、大螃蟹、大烏龜與大章魚石雕，透過設計師郭中端巧思，重新設計擺放，搭配旅服中心的藍白建築與棕櫚樹，被不少部落客譽為魚鱗天梯後另個熱門打卡景點。

十大景點 翻轉竹市難玩刻板印象

歸納網友按讚、打卡的十大景點包括前後站地下道、風雨走廊、護城河、幸福廣場、中央公園、隆恩圳、新竹綠園道、親子沙灘、魚鱗天梯、青青草原，記者實地觀察，這些景點確實在傍晚都有一定的人潮。

城市行銷處長顏章聖說，中央公園打造成融合「動態體驗、探索學習、保留大量綠地」的親子遊樂園，設有地景式溜滑梯、沙坑、碗狀盪鞦韆等。隆恩圳有兼顧生態環境的「漂浮月台」，並設計人工草皮，打造孩子跑跳蹦的遊樂場；綠廊更設置公共街道家具，包括遊樂場、看水場、聊天場、櫻花場等。青青草原佔地十九公頃，擁有北台灣最長的磨石子溜滑梯，也是北台灣最熱門「自然生態親子遊樂場」。

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