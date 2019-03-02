〈北部〉竹市是小吃天堂 美食部落客背書

2019-03-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市日前獲國際訂房網站Booking.com調查一萬八千多名受訪者，公佈台灣新竹是街頭小吃的精選城市之一，更是亞洲唯二上榜城市，與韓國全州市並列亞洲代表城市，而新竹市的特色小吃幾乎都在巷弄內，這項調查除一改竹市只有城隍廟小吃和南寮漁港海鮮的刻板印象，更透過美食部落客踩線團的味蕾探索及《市長帶你吃美食》的美食書籍，用在地巷弄美食連結旅遊秘境的小旅行，成功為竹市打開旅遊知名度。

「新竹市根本就是小吃天堂！」一名美食部落客日前獲邀到竹市擔任旅遊踩線團訪客，對傳統東門市場內的美食感到驚豔，白天是傳統早市，但到晚上竟化身為年輕夜貓族的基地，還可一次品嚐台港澳日泰等不同國家美食，更可聽輕音樂、喝調酒及來杯深夜咖啡，完全顛覆對竹市的美食印象。

市府以「旅遊就從舌尖美食開始」將在地美食結合景點，讓遊客來到竹市，嚐到巷弄內的小吃美食，加上市長林智堅《市長帶你吃美食》美食書，介紹竹市隱藏版美食，帶動竹市美食商機。

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