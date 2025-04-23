週刊爆疑老鼠屎尿污染國光生技實驗室 邱泰源：若違規最重罰200萬

周刊報導每年提供國內公費流感疫苗主力的國光生技，遭爆1名負責研發流感疫苗的女員工，因為違規作業造成實驗老鼠的屎尿、毛屑污染實驗室，瀰漫惡臭，恐影響疫苗品質。圖為去年10月國光生技供應的公費流感疫苗，被基隆市衛生局發現其中1劑變色。（資料照）

2025/04/23 09:33

〔記者林惠琴／台北報導〕每年提供國內公費流感疫苗主力的國光生技，遭爆1名負責研發流感疫苗的女員工，因為違規作業造成實驗老鼠的屎尿、毛屑污染實驗室，瀰漫惡臭，恐影響疫苗品質。對此，衛福部長邱泰源今（23日）表示，今日已派員前往稽查，若有違反GMP（藥品優良製造規範）的情形，最重可開罰200萬元。

去年10月國光生技供應的公費流感疫苗，被基隆市衛生局發現其中1劑變色，通報疾管署後，回收同批號疫苗，當時定調是膠塞品質不良，造成疫苗接觸溶出而變色，視為單一事件。

請繼續往下閱讀...

不過，《鏡週刊》接獲爆料指出，去年7月國光生技曾發生1名負責研發流感疫苗的女員工，違規將120隻白老鼠放在實驗室3天，導致老鼠屎尿、毛屑污染實驗室，極可能造成疫苗變質，但後續出包員工卻未被懲處，引發內部議論，擔憂國人施打疫苗風險提高。

對此，邱泰源今日出席立法院社福及衛環委員會受訪時表示，今日已由食藥署派員前往稽查，去了解真正的情況，若確實有違反GMP的情形，可依藥事法處以3萬至200萬元罰鍰，強調一切會依法辦理，也會以最快的速度跟國人報告稽查結果。

邱泰源說明，所有疫苗出產時會經過11道程序嚴格檢驗再進行封緘，提供國人使用，「品質上請大家放心」，強調只要是醫藥疫苗產品，衛福部都有責任提供安全、有品質的產品。

另外，針對藥師公會全聯會要求撤回涉及中藥販賣業務人員資格內容的藥事法318解釋令，邱泰源今日指出，從2019年祭出法令解釋，希望更多原來的中藥商後代可以投入相關產業以來，中藥商數量仍持續下降，有鑑於中醫藥是台灣重要資產，也連結社會、文化、飲食，相信在取得大家共識後，對中醫藥發展有意義，期望各界坐下來就國家發展、人民健康立場繼續討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法