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    國光生技實驗室被爆遭老鼠屎尿污染 食藥署：不涉疫苗生產

    國光生技研發實驗室被爆遭老鼠屎尿、毛屑污染，恐波及疫苗品質，引發社會譁然，食藥署今（23日）緊急派員稽查，初步確認該實驗室屬研發單位、未涉實際生產，並強調所有疫苗出廠前皆須通過11項檢驗，品質有保障。畫面與新聞無關。（資料照）

    國光生技研發實驗室被爆遭老鼠屎尿、毛屑污染，恐波及疫苗品質，引發社會譁然，食藥署今（23日）緊急派員稽查，初步確認該實驗室屬研發單位、未涉實際生產，並強調所有疫苗出廠前皆須通過11項檢驗，品質有保障。畫面與新聞無關。（資料照）

    2025/04/23 11:58

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國光生技研發實驗室被爆遭老鼠屎尿、毛屑污染，恐波及疫苗品質，引發社會譁然，這家每年供應公費流感疫苗的生技公司，如今捲入風波，衛福部食品藥物管理署今（23日）緊急派員稽查，初步確認該實驗室屬研發單位、未涉實際生產，並強調所有疫苗出廠前皆須通過11項檢驗，品質有保障。

    去年10月，國光生技供應的公費流感疫苗中有1劑被發現變色，隨即回收同批號產品，後來判定是膠塞品質不良所致，屬單一事件。不過《鏡週刊》爆料指出，早在同年7月，一名研發人員曾違規將120隻白老鼠留置於實驗室3天，導致環境遭屎尿與毛屑污染，恐影響疫苗品質，事後也未見相關懲處，引發內部議論與外界疑慮。

    衛福部長邱泰源今天出席立法院社福及衛環委員會受訪時表示，上午已指示食藥署派員稽查，若查有違反GMP規定，最重可罰200萬元，並強調將依法處理，儘速向國人說明結果。

    食藥署隨後說明，今早已前往國光生技查核，初步了解涉案實驗室屬研發用途，未涉及實際生產與品管。接下來將調閱作業程序與清潔紀錄，訪談人員，釐清是否違法，若確認違規，將依法開罰。食藥署也強調，國光流感疫苗皆須通過11項檢驗，合格後才會放行接種，品質安全有保障，請民眾放心。

    國光生技也發出聲明稿回應，實驗動物短暫安置於研發實驗室，是因為2024年凱米颱風期間依緊急應變計畫所採取的臨時措施，強調全程符合農業部指引並保障動物福祉，且相關動物未用於疫苗試驗；至於實驗動物一度現身大樓入口，則是因供應商未依約定時間配送，公司已完成流程檢討並強化供應商管理；對於職場爭議，公司強調已依程序隔離處理，並配合勞工局檢查，結果未發現重大缺失；國光生技強調，研發實驗室與疫苗生產區域有明確區隔，作業獨立，後續將加強SOP訓練及內部管理，落實法規與動物保護原則。

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