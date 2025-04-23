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    怕人不夠？動員426上凱道 國民黨台東「超硬行程」曝光！

    國民黨主席朱立倫號召支持者426上凱道，並邀請到民眾黨主席黃國昌等人響應參加。（資料照）

    國民黨主席朱立倫號召支持者426上凱道，並邀請到民眾黨主席黃國昌等人響應參加。（資料照）

    2025/04/23 00:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和民眾黨號召支持者4月26日集結凱道抗議民進黨政府，上週在北檢外違法集會上，遭藍營支持者霸凌的網紅「四叉貓」劉宇，22日披露藍營疑似擔心426當天人數不夠撐場面，動員到台東的人，曝光「超硬行程表」，語帶嘲諷稱「這麼辛苦值得我幫忙宣傳一下」，讓大批網友笑翻。

    四叉貓週二分享民眾黨各地方黨部內部群組，開始動員426凱道活動的聊天室截圖，不僅有遊覽車也有免費便當，打臉白營主席黃國昌過去吹牛稱「我們沒有遊覽車、沒有餐盒，只有一顆深愛這片土地的心」的說法。

    四叉貓週二深夜又貼出，國民黨某個內部群組動員台東支持者的訊息內容，「為響應『426戰獨裁、站出來』凱道集結，已租賃一部遊覽車（雙司機）北上參戰，名額40位同志（額滿為止），當天來回。報名費用每人500元，上車時收取。」

    除此之外，台東動員還有「超硬行程表」，26日清晨6點半就要在台東美術館集合，預計下午3點抵達凱道，晚間8點離開會場，隔天（27日）凌晨4點才返抵台東。四叉貓忍不住酸：「台東的國民黨支持者也太拚了吧！早上0630上車，隔天0400才回到家，這麼辛苦值得我幫忙宣傳一下。」

    網友也紛紛嘲諷，「好慘，大台北地區沒辦法催出那麼多人，要靠其縣市湊人數」、「蛤？還要繳報名費！不是應該領……」、「500元有附早餐、便當還有桌餐感覺還ok」、「起的比雞早，喊的比狗累，去的比豬蠢」、「去抗議還要收錢的，韭菜多擠出一點」、「幫忙湊人氣還要花報名費500」、「參加這團要很有愛」、「這行程也太硬了」。

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