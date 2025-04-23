英國防大臣：不應以威脅和衝突試圖影響台灣未來

英國國防大臣希利（John Healey）今天在國會應詢時提到，關於台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。（法新社）

2025/04/23 09:24

〔中央社〕英國國防大臣希利（John Healey）今天在國會應詢時提到，關於台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。

希利並指出，英國希望中國充分意識到，英國關切印太區域是否能維持安全、和平、穩定，這是英國的「強烈關切」（very strong concern）。

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由英國最新、最大型航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群今天倫敦時間中午自英格蘭南部啟程，展開長達7.5個月的印太區域行動部署，任務代號「高桅」（Operation Highmast），期間將與美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國舉行有數艘航艦參與的大規模軍演。這是繼2021年後，英國再次對印太區域展開類似部署。

航艦指揮官布萊克特（William Blackett）上校16日在「威爾斯親王號」上舉行的記者會表示，接任指揮官16個月以來，「高桅」一直是他的工作重點，相關人員已接受高強度訓練超過一年。

航艦打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將在記者會回應中央社提問指出，打擊群是否在南海、台灣海峽等水域執行自由航行行動（FONOP），「所有選項當然都存在」。

儘管他強調相關決策屬高階政府官員權限，布萊克莫爾的回應透露，英國至少不排除在台海等水域，由打擊群編隊船艦執行自由航行行動。

就在航艦打擊群進入最後整備階段、即將啟程之際，英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將9日現身北京，與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談，引起英國輿論注意。這是睽違10年後，再度有英國國防參謀長訪中。國防參謀長是英國最高階軍職。

英國政府官員當時回應中央社詢問提到，與中國維持強健的「軍方對軍方」溝通符合英國利益，而這包括針對印太區域和平穩定的重要性，與中方進行「堅定對話」（firm conversations）。

希利今天在國會回應議員質詢時，主動提到拉達金訪中一事。國會議員關切，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出有超過150名中國公民參與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、為俄羅斯作戰，這是否將改變英國政府的對中政策。

希利首先針對議員詢問回應，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在對烏戰爭日益依賴北韓和伊朗支援，這顯示的不是蒲亭的強大，而是他的弱點。

希利接著話鋒一轉提到，拉達金訪中時，向中方傳達的其中一項強烈訊息是，對英國而言，印太區域的和平穩定不僅對區域內國家至關重要，關於台灣未來的討論，也必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。

希利並強調，英國希望中國充分意識到，英國關切印太區域是否能維持安全、和平、穩定，這是英國的「強烈關切」。

希利在國會回應關於俄烏戰爭與中國在其中角色的詢問時，主動提及中國在印太區域和台灣海峽的作為，這呼應英國軍方關於航艦打擊群印太部署行動的說法，即印太區域情勢與歐洲－大西洋情勢互有關聯。

2021年9月，英國航艦打擊群編隊反潛巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾在由東海前往越南途中，通過台灣海峽、主張自由航行權，引發北京不滿。

「里契蒙號」此次也加入打擊群編隊。根據英國海軍資料，在獲得更強大的即時戰術資料鏈路整合系統後，「里契蒙號」在此次印太部署期間，將可以更快速度，與其他船艦分享更多重要作戰資料。「里契蒙號」也是第一艘獲此系統的Type 23級戰艦。

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