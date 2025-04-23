為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國防大臣：不應以威脅和衝突試圖影響台灣未來

    英國國防大臣希利（John Healey）今天在國會應詢時提到，關於台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。（法新社）

    英國國防大臣希利（John Healey）今天在國會應詢時提到，關於台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。（法新社）

    2025/04/23 09:24

    〔中央社〕英國國防大臣希利（John Healey）今天在國會應詢時提到，關於台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。

    希利並指出，英國希望中國充分意識到，英國關切印太區域是否能維持安全、和平、穩定，這是英國的「強烈關切」（very strong concern）。

    由英國最新、最大型航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群今天倫敦時間中午自英格蘭南部啟程，展開長達7.5個月的印太區域行動部署，任務代號「高桅」（Operation Highmast），期間將與美國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國舉行有數艘航艦參與的大規模軍演。這是繼2021年後，英國再次對印太區域展開類似部署。

    航艦指揮官布萊克特（William Blackett）上校16日在「威爾斯親王號」上舉行的記者會表示，接任指揮官16個月以來，「高桅」一直是他的工作重點，相關人員已接受高強度訓練超過一年。

    航艦打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將在記者會回應中央社提問指出，打擊群是否在南海、台灣海峽等水域執行自由航行行動（FONOP），「所有選項當然都存在」。

    儘管他強調相關決策屬高階政府官員權限，布萊克莫爾的回應透露，英國至少不排除在台海等水域，由打擊群編隊船艦執行自由航行行動。

    就在航艦打擊群進入最後整備階段、即將啟程之際，英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將9日現身北京，與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談，引起英國輿論注意。這是睽違10年後，再度有英國國防參謀長訪中。國防參謀長是英國最高階軍職。

    英國政府官員當時回應中央社詢問提到，與中國維持強健的「軍方對軍方」溝通符合英國利益，而這包括針對印太區域和平穩定的重要性，與中方進行「堅定對話」（firm conversations）。

    希利今天在國會回應議員質詢時，主動提到拉達金訪中一事。國會議員關切，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出有超過150名中國公民參與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、為俄羅斯作戰，這是否將改變英國政府的對中政策。

    希利首先針對議員詢問回應，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在對烏戰爭日益依賴北韓和伊朗支援，這顯示的不是蒲亭的強大，而是他的弱點。

    希利接著話鋒一轉提到，拉達金訪中時，向中方傳達的其中一項強烈訊息是，對英國而言，印太區域的和平穩定不僅對區域內國家至關重要，關於台灣未來的討論，也必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。

    希利並強調，英國希望中國充分意識到，英國關切印太區域是否能維持安全、和平、穩定，這是英國的「強烈關切」。

    希利在國會回應關於俄烏戰爭與中國在其中角色的詢問時，主動提及中國在印太區域和台灣海峽的作為，這呼應英國軍方關於航艦打擊群印太部署行動的說法，即印太區域情勢與歐洲－大西洋情勢互有關聯。

    2021年9月，英國航艦打擊群編隊反潛巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾在由東海前往越南途中，通過台灣海峽、主張自由航行權，引發北京不滿。

    「里契蒙號」此次也加入打擊群編隊。根據英國海軍資料，在獲得更強大的即時戰術資料鏈路整合系統後，「里契蒙號」在此次印太部署期間，將可以更快速度，與其他船艦分享更多重要作戰資料。「里契蒙號」也是第一艘獲此系統的Type 23級戰艦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播