花蓮議長張峻響應罷免傅崐萁 20天分3梯次共繳出1500份

前國民黨花蓮縣黨部主委、花蓮縣議長張峻本月初響應罷免傅崐萁的行動，昨天再度繳出500份連署書。 （翻攝張峻臉書）

2025/04/23 09:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕前國民黨花蓮縣黨部主委、花蓮縣議長張峻本月初響應罷免傅崐萁的行動，昨天再度繳出500份連署書，張峻在20天內，分成3個梯次共繳交1500份的成績。張峻在臉書上寫說，這場行動，不是為了對抗誰，而是為了讓花蓮擺脫壟斷、走向光明。

張峻昨下午親自到罷團總部繳交500份的連署書，晚間在臉書貼文寫說，「前幾天交了第二批500份連署書，今天再度將第三批500份送交給微光花蓮。這是一份份來自花蓮鄉親的心聲與期待！我們知道，第二階段連署不容易，但我始終相信，只要團結，就沒有做不到的事。謝謝每一位願意站出來的人，謝謝你們相信改變的可能。」

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「我們會繼續走下去，直到罷免成功，讓花蓮重新找回公平、正義與希望！」張峻本月2日刊登廣告表明響應罷免傅崐萁的行動中說明，自從傅崐萁接任立法院黨團總召之後，國民黨的聲勢出現了斷崖式的崩壞，國民黨面對有史以來最險峻的挑戰，他與一群資深的國民黨議員對國民黨未來深感憂慮，罷免傅崐萁儼然成為了全民運動與共識。

罷傅團體「微光花蓮」指出，謝謝議長及這段時間所有人的幫忙，最後一週所有人會全力衝刺，為的就是要把連署書份數衝到最高，要讓傅崐萁知道，花蓮人有很多不滿意傅崐萁20多年來對花蓮的控制，希望大家勇敢站出來，政治就是日常的事情、政治離生活不遠，罷免不適任立委就是展現公民的權利。而最近繳交的連署書還要進後勤部隊清點跟確認，所以目前公告數字就是維持18000份，往安全門檻25000份邁進。

另外，經濟民主連合今天晚上6點半到8點，也將在花蓮市區的石來運轉舉行傅崐萁究責會，追究傅過去一年在立院透過各種違法亂政的行動來癱瘓國家、踐踏民主，現場將邀請葉爸老師、八炯、罷傅領銜人李美玲、台灣鷹爸徐柏岳、立委陳培瑜、縣議員楊華美等人到現場演講。

前國民黨花蓮縣黨部主委、花蓮縣議長張峻本月初響應罷免傅崐萁的行動，昨天再度繳出500份連署書。 （翻攝張峻臉書）

前國民黨花蓮縣黨部主委、花蓮縣議長張峻本月初響應罷免傅崐萁的行動，昨天再度繳出500份連署書。 （翻攝張峻臉書）

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