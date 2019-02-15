〈北部〉憂宏關電廠衝擊生態 關西環團今商對策

2019-02-15

〔記者黃美珠／關西報導〕宏關電力公司計劃在新竹縣關西鎮東平里大東坑山區設置燃燒天然氣的發電廠，因地方擔憂衝擊環境生態，引發反彈，關西鎮環境守護協會籌備會為喚起鎮民正視，今晚將串連關心者討論對策。

宏關電力公司協理詹子奇表示，對於鄉親的憂慮和不同的聲音能理解且尊重，近期將透過鎮公所幫忙，加強跟鄉親說明。

業者簡報指代表會支持遭質疑

關西鎮環境守護協會籌備會主委陳玉蟾說，關西已有新桃發電廠，若再增設宏關電廠，勢必衝擊環境生態。二○一五年七月底，鎮公所曾派當時的主祕吳祥光出席首次環差審查會表達反對立場，但始終不見代表會的態度。

一月底環保署召開第二次環差審查會，業者簡報出現「曾獲得關西鎮民代表會全體代表支持」等字眼，引發質疑。

陳玉蟾為此登門「就教」代表會秘書劉興鎊與當過廿年鎮代的鎮長劉德樑此事，都遭否認。

鎮長、代表會秘書︰沒開過會

曾擔任五屆鎮民代表的劉德樑說，他連「宏關」兩個字都不知道（怎麼寫），也從未接過宏關電廠環評的開會通知，直到農曆年前從網路看到相關訊息，很訝異「怎麼這麼大的事情我會不清楚」。

劉興鎊說，他任職代表會十九年來只有收到業者會後的會議記錄，並沒有收到邀請關西鎮代會代表們出席相關會議的通知。如果真有關西鎮代支持宏關，業者應會有相關的書面資料才對。會不會是有代表個別參加相關會議且表態支持？但這也僅能說是該名代表個人的立場，不能說是整個代表會支持。

業者︰審查前與地方充分溝通

詹子奇說，此案二○○七年通過環評、二○一七年通過首次變更後的環差。通過環評的法定要件之一就是須對在地鄉親做民意調查、且召開至少一場公開說明會，而他們總共開了三場。

詹子奇說，後因開發計畫變更而做的環差審查雖不需再開說明會，但審查前有通知縣政府、鎮公所及里辦公室，若沒充分溝通和獲得支持，不可能過關。

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