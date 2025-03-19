邊境查驗／越南辣椒粉含蘇丹紅 全面抽檢

最新邊境查驗，一批自越南進口的「辣椒粉」被檢出含蘇丹色素四號，全批七五○○公斤直接銷毀。 （食藥署提供）

2025/03/19 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境查驗結果，一批自越南進口的「辣椒粉」被檢出含非法定著色劑蘇丹色素四號，全批七五○○公斤依規定直接銷毀，不得退運，為把關食安，食藥署也把越南進口的辣椒粉、胡椒列入監視查驗對象，未來一年將一○○％抽驗蘇丹色素，合格才能輸入。

食藥署副署長林金富說明，半年來越南辣椒粉共報驗六批，其中二批不合格，不合格率卅三．三％，上一批是農藥殘留違規，這一批由晉益貿易進口，檢出蘇丹色素四號，依食品安全衛生管理法屬不得添加物質。

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中、印進口香辛料 持續監視查驗

林金富表示，為嚴格管控蘇丹色素違規情況，政府自二月廿七日起，對越南進口的辣椒粉與胡椒實施為期一年的監視查驗，所有批次須逐批檢驗合格才能進口。此外，目前對中國、印度進口的辣椒粉、辣椒乾、調味醬、胡椒、花椒等香辛料，也持續進行監視查驗。

印尼脆皮花生真菌毒素超標

除了越南進口的「辣椒粉」被檢出蘇丹色素，昨天也公布印尼的「脆皮花生」與印度出口的「玉米澱粉」因真菌毒素含量超標而遭攔截；此外越南「蘆筍」與「海鮮味麵」雙雙被驗出農藥殘留不合格；印尼「日月蛤」則因重金屬含量超標被違規，同樣來自印尼的「香蕉片」則有甜味劑超標問題。

近半年印尼調製花生報驗一二二批，五批不合格，不合格率四．一％，主要因黃麴毒素B1、總黃麴毒素、赭麴毒素A超標，即起至四月十七日，針對印尼進口的調製花生加強查驗，抽驗比例提高至廿％至五十％。

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