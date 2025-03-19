提升沿海船隻掌握 避免亂闖肇事 小船及遊艇擬強制加裝AIS

交通部航港局擬修法要求所有小船及遊艇加裝AIS，初估約四千六百艘需安裝，提升對沿海船隻掌握度。（記者蔡昀容攝）

2025/03/19 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕中國快艇去年六月直闖淡水渡船頭，如入無人之境，甚至擦撞交通船，引起國安疑慮，加上考量航勤安全、搜救及查緝走私，交通部航港局擬修法要求所有小船及遊艇加裝AIS（船舶自動識別系統），扣除目前已經安裝AIS船隻，初估約四千六百艘需安裝，提升對沿海船隻掌握度。

交通部擬修法 違者最高罰3萬元

航港局前天預告「小船檢查丈量規則」、「遊艇管理規則」修正草案，要求遊艇及小船全裝AIS，便於追蹤動向。

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「小船」指未滿廿噸位動力船舶及未滿五十噸位非動力船舶，依據用途可再分成「載客」及「非載客」小船。按現有規定，非載客小船免裝AIS，但修法後，小船都要裝設，不過航行於本國江河湖泊及內陸水道得免裝，如航行日月潭水域的小船。

遊艇部分，專供娛樂，以機械為主動力或輔助動力之遊艇原本就需裝設AIS，航港局主要針對以風力為主、機械為輔助動力的「動力帆船」，目前以雷達反射器取代AIS，修法之後不得替代。

航港局初估 約四千六百艘須安裝

航港局統計，扣除已經安裝AIS的遊艇及小船，修法後一四八八艘動力帆船，三一二一艘小船，共四六○九艘船隻須加裝。未依規定者，可依船舶法裁罰三千至三萬元。

以基本款的Ｂ級AIS來說，市價約兩萬元，規劃補助兩萬元，減輕船主負擔。航港局副局長劉志鴻表示，法規生效日將視補助作業進度，與漁業署協商後另行公告。

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